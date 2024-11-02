Як війна впливає на харчові звички українців — дослідження Сьогодні 14:10 — Особисті фінанси

Як війна впливає на харчові звички українців — дослідження, Фото: freepik

Внаслідок війни українці змушені адаптувати свої харчові звички та економити на продуктах.

Про це йдеться у дослідженні Gradus.

За даними дослідження, майже половина населення України (49%) зазначила, що їхні харчові звички змінилися з початку повномасштабного вторгнення.

Причини зміни харчування

Серед молоді у віці 18−34 років зміни у харчових звичках фіксуються ще частіше — у 54% опитаних.

Основними факторами стали:

зростання цін на продукти;

стрес через бойові дії;

періодичні відключення електроенергії.

Стрес займає провідне місце серед причин зміни харчування: 83% респондентів зазначили його як ключовий фактор.

Близько половини опитаних українців (49%) харчуються нерегулярно, а також частіше вживають нездорову їжу (42%), пропускають прийоми їжі (41%) та мають знижений апетит.

19% опитаних також повідомили про збільшення вживання алкоголю.

Через економічні труднощі 64% респондентів обирають дешевші продукти, а 48% частіше готують вдома.

Проблеми з електрикою вплинули на вибір продуктів: 59% віддають перевагу товарам тривалого зберігання, а 50% обирають їжу, яку можна вживати без нагрівання.

Проте лише 34% розглядають можливість переїзду у разі тривалих відключень електроенергії.

Найбільше економлять люди старшого віку

Респонденти віком 56+ років найактивніше скорочують витрати на продукти — 77% з них зменшили свої витрати. Основні категорії, на яких заощаджують:

Кондитерські вироби — 49%

Риба та морепродукти — 48%

Водночас лише 11% українців економлять на базових продуктах, таких як хліб, крупи, овочі та яйця.

Дослідження проводилося Gradus Research методом самозаповнення анкети у мобільному додатку Gradus.

Опитування охоплювало населення міст з понад 50 тисяч мешканців, віком 18−65 років, з виключенням окупованих територій та зон активних бойових дій. Збір даних тривав до 8 жовтня 2024 року і охопив 1000 респондентів.

Нагадаємо, у 2023 році економили від 41% до 77% українців. Значна частина українців купувала їжу (47%) та ліки (43%) про запас.

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