Як війна впливає на харчові звички українців — дослідження
Внаслідок війни українці змушені адаптувати свої харчові звички та економити на продуктах.
Про це йдеться у дослідженні Gradus.
За даними дослідження, майже половина населення України (49%) зазначила, що їхні харчові звички змінилися з початку повномасштабного вторгнення.
Причини зміни харчування
Серед молоді у віці 18−34 років зміни у харчових звичках фіксуються ще частіше — у 54% опитаних.
Основними факторами стали:
- зростання цін на продукти;
- стрес через бойові дії;
- періодичні відключення електроенергії.
Стрес займає провідне місце серед причин зміни харчування: 83% респондентів зазначили його як ключовий фактор.
Близько половини опитаних українців (49%) харчуються нерегулярно, а також частіше вживають нездорову їжу (42%), пропускають прийоми їжі (41%) та мають знижений апетит.
19% опитаних також повідомили про збільшення вживання алкоголю.
Через економічні труднощі 64% респондентів обирають дешевші продукти, а 48% частіше готують вдома.
Хочу отримати гроші до зарплати 👛
Проблеми з електрикою вплинули на вибір продуктів: 59% віддають перевагу товарам тривалого зберігання, а 50% обирають їжу, яку можна вживати без нагрівання.
Проте лише 34% розглядають можливість переїзду у разі тривалих відключень електроенергії.
Найбільше економлять люди старшого віку
Респонденти віком 56+ років найактивніше скорочують витрати на продукти — 77% з них зменшили свої витрати. Основні категорії, на яких заощаджують:
- Кондитерські вироби — 49%
- Риба та морепродукти — 48%
Водночас лише 11% українців економлять на базових продуктах, таких як хліб, крупи, овочі та яйця.
Дослідження проводилося Gradus Research методом самозаповнення анкети у мобільному додатку Gradus.
Опитування охоплювало населення міст з понад 50 тисяч мешканців, віком 18−65 років, з виключенням окупованих територій та зон активних бойових дій. Збір даних тривав до 8 жовтня 2024 року і охопив 1000 респондентів.
Нагадаємо, у 2023 році економили від 41% до 77% українців. Значна частина українців купувала їжу (47%) та ліки (43%) про запас.
Поділитися новиною