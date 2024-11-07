«Не працюють і не платять податки»: Шмигаль розповів, хто отримує повістки в першу чергу — Finance.ua

«Не працюють і не платять податки»: Шмигаль розповів, хто отримує повістки в першу чергу Сьогодні 15:13

«Не працюють і не платять податки»: Шмигаль розповів, хто отримує повістки в першу чергу

Принцип «воюй або працюй» уже почав діяти: більшість повісток у першу чергу отримали ті військовозобов’язані, які не платять податки.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму.

«Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр „Оберіг“, направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена», — сказав він.

Шмигаль уточнив, що лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють.

Довідка Finance.ua:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про чотири кроки уряду для збору додаткових коштів на оборону, серед яких принцип «воюй або працюй», що має вивести ринок праці з тіні.

Кабінет Міністрів України напрацьовує з бізнесом і військовими експертами поправки до параметрів бронювання, які найближчим часом будуть впроваджені.

23 жовтня Кабінет Міністрів змінив порядок визначення критично важливих підприємств, дозволивши перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям.

На сайті «Дія» призупинили можливість бронювання працівників від мобілізації як мінімум до 15 листопада.

9 жовтня президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

Економічна Правда За матеріалами:

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