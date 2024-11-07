«Не працюють і не платять податки»: Шмигаль розповів, хто отримує повістки в першу чергу — Finance.ua

«Не працюють і не платять податки»: Шмигаль розповів, хто отримує повістки в першу чергу
Принцип «воюй або працюй» уже почав діяти: більшість повісток у першу чергу отримали ті військовозобов’язані, які не платять податки.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму.
«Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр „Оберіг“, направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена», — сказав він.
Шмигаль уточнив, що лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють.
Довідка Finance.ua:
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про чотири кроки уряду для збору додаткових коштів на оборону, серед яких принцип «воюй або працюй», що має вивести ринок праці з тіні.
- Кабінет Міністрів України напрацьовує з бізнесом і військовими експертами поправки до параметрів бронювання, які найближчим часом будуть впроваджені.
- 23 жовтня Кабінет Міністрів змінив порядок визначення критично важливих підприємств, дозволивши перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям.
- На сайті «Дія» призупинили можливість бронювання працівників від мобілізації як мінімум до 15 листопада.
- 9 жовтня президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.
Поділитися новиною