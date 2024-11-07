Українці зможуть повторно оновити дані, не відвідуючи ТЦК, — Міноборони
Наразі команда Міністерства оборони працює над тим, щоб українці мали можливість повторного оновлення таких даних через застосунок «Резерв+».
«Як тільки ми запустимо цю можливість, кожна зміна фактичного місця проживання буде можлива в декілька кліків», — зауважила Катерина Черногоренко.
Нагадаємо, у вересні Черногоренко розповідала, чому відстрочка може не відображатися в «Резерв+». За її словами, за внесення даних відповідають співробітники військкомату і якщо інформація відсутня, то якраз через дії працівників цієї структури.
У зв’язку з продовженням мобілізації в Україні військовозобов’язані, які раніше мали статус «обмежено придатний», до 5 лютого 2025 року повинні пройти повторну медичну перевірку. Відповідно до чинного законодавства, в Україні існує до 5 статусів військовозобов’язаних.
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