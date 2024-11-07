Українці назвали міста з найкращим економічним кліматом — Finance.ua

Українці назвали міста з найкращим економічним кліматом Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Українці назвали міста з найкращим економічним кліматом, freepik.com

Харків, Вінниця та Луцьк, на думку українців, змогли найкраще адаптувати свою економіку до викликів повномасштабної війни, а ось Полтава, Кропивницькій та Запоріжжя пасуть задніх. При цьому Харків на думку громадян з точки зору економіки навіть більш пристосований, ніж Київ.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, посилаючись на результати девʼятого муніципального опитування.

Найбільш пристосовані до умов війни економіки

Вона зазначила, що, попри близькість до епіцентру воєнних дій і щоденні обстріли, українці вважають найбільш пристосованою до умов війни економіку Харкова. Так вважає 70% опитаних українців. На другому місці Вінниця — так вважають 64% опитаних. На третьому місці Луцьк і Київ — 65%. На четвертому Чернігів — 64%.

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«Як ми бачимо, близькість або віддаленість міст від фронту, а також ризики обстрілів не завжди впливають на економічну активність. Харків і Чернігів — міста, які зазнають нищівних атак. Але економіку цих міст вважають пристосованою. Натомість, віддалені від фронту Чернівці і Ужгород - у топі міст з найменш пристосованою до війни економікою. Так вважають 53% і 54% опитаних українців. Також непристосовані за цим показником Полтава і Кропивницький — 45% і 49%», — зауважила Шуляк.

Де найпростіше відкрити бізнес

Одним з найпоказовіших критеріїв у цьому плані є відкриття бізнесу — в деяких містах це відносно просто, в інших — навпаки. Зокрема, зробити це відносно легко у Рівному — так вважають 41% опитаних, в Ужгороді — 37% опитаних, у Хмельницькому — 36%.

А от найскладніше це зробити у Миколаєві — 23% опитаних, Запоріжжі — 25% і Полтаві — 25%.

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«Цікаво, що Київ, Львів і Дніпро не входять в топ міст, де відкриття будь-якого нового бізнесу — справа не складна і всі бюрократичні і корупційні складові виключені. Наприклад, те, що в Києві легко відкрити бізнес, вважають тільки 31% громадян, щодо Львову це 29% опитаних і щодо Дніпра — 32%», — повідомила Шуляк.

Вона нагадала, що аналіз економічної активності і економічного потенціалу — перше, на що мають звертати увагу громади при створенні програм свого комплексного відновлення (ПКВ). Крім цього, економічний чинник разом з демографічним буде одним з вирішальних, коли будуть прийматися рішення про відновлення вщент зруйнованих населених пунктів. Це прописано у законодавчій рамці щодо відновлення — законопроєкті «Про основні засади відновлення».

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