День фінансів: $500 млн від МВФ, оплата штрафів від ТЦК у Резерв+, прогноз курсу від уряду — Finance.ua

День фінансів: $500 млн від МВФ, оплата штрафів від ТЦК у Резерв+, прогноз курсу від уряду Сьогодні 17:45

Вівторок, 1 липня. Початок місяця традиційно приносить українцям низку важливих змін.

Зміни в липні

У липні 2025 року Україна переходить на 230 В у мережі, змінює правила техогляду та запускає експериментальний проєкт для сімей з низькими доходами. Детальніше про зміни для українців розповідаємо тут

Транш від МВФ

30 червня Рада директорів МВФ завершила восьмий перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) для України, що дозволило виділити Україні близько 0,5 мільярда доларів США, які будуть спрямовані на бюджетну підтримку.

І вже 1 липня Україна отримала відповідний транш від МВФ.

Також Україна отримала другий транш від Канади обсягом 2,3 млрд канадських доларів у межах ініціативи G7 ERA.

Спецтрибунал для росії

Володимир Зеленський підписав документи, необхідні для ратифікації угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України. Він нагадав, що угоду нещодавно підписали з Радою Європи і тепер її треба оперативно ратифікувати, щоб розпочати процес реального створення трибуналу.

Міжнародний збір на російський експорт

Сума заморожених російських активів не зможе повністю покрити всі збитки, завдані війною. Тому Україна пропонує ще одне джерело фінансування — запровадження спеціального міжнародного збору на російський експорт. Надходження від цього збору могли б поповнювати міжнародний фонд відновлення України.

Курс долара до 2028 року

У Бюджетній декларації на 2026−2028 роки Кабінет міністрів прогнозує помірне підвищення курсу долара. Згідно з базовим прогнозом, середній курс долара становитиме:

2026 рік — 44,7 грн (на грудень — 44,8 грн);

2027 рік — 45,2 грн (на грудень — 45,3 грн);

2028 рік — 45,6 грн (на грудень — 45,8 грн).

Також Кабмін пропонує підвищити прожитковий мінімум відповідно до прогнозованого рівня інфляції.

Цифровий нотаріат для українців за кордоном

Міністерство закордонних справ запускає нову послугу з подачі документів для нотаріальних дій у 40 посольствах і консульствах України за кордоном. Щоб оформити довіреність чи інший нотаріальний документ у посольстві, тепер не потрібно особисто приносити всі папери. Замість цього можна подати заявку онлайн

📖 Багато країн світу намагаються усіляко підтримувати Україну та українців, що шукають притулок, тікаючи від війни. За кордоном наші громадяни можуть отримати безкоштовне житло, соціальні виплати, медичні послуги, освіту тощо.

США традиційно вважаються однією з найдорожчих країн для здобуття вищої освіти. Попри це, для українців існує чимало можливостей навчатися безкоштовно. У новій статті Finance.ua розповідає про програми, які допоможуть отримати вищу освіту в Штатах:

10 цілей Смілянського

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський визначив 10 завдань для компанії на найближчий рік. Серед пріоритетів — оновлений мобільний застосунок, особистий кабінет та повністю цифрові сервіси.

Також планується запуск поштоматів, зон самообслуговування та агентської мережі відділень, що мають допомогти зменшити черги.

Оплата штрафів від ТЦК у Резерв+

Міністерство оборони запускає бета-тестування функції оплати штрафів за порушення правил військового обліку у застосунку «Резерв+». Нова послуга дозволяє сплатити штраф у розмірі 8500 грн онлайн без необхідності йти до ТЦК. Можливість поширюється на тих, хто не уточнив свої дані до 16 липня 2024 року.

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Нові правила вільної торгівлі з ЄС

Європейська комісія завершила переговори з Україною щодо перегляду умов поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Нова домовленість запрацює після завершення дії автономних торговельних заходів, які діяли до 5 червня 2025 року.

Закон щодо відпусток військових

Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує грошову компенсацію за всі невикористані дні відпустки військовослужбовцям у разі звільнення зі служби. Компенсацію повинні будуть виплатити у рік звільнення військовослужбовця зі служби.

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