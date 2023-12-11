День фінансів: тарифи на передачу електроенергії, єВідновлення, реєстр декларацій — Finance.ua

День фінансів: тарифи на передачу електроенергії, єВідновлення, реєстр декларацій Вчора 17:50

В понеділок, 11 грудня, ми розбирались, як заробити на власній криптовалюті. В попередніх частинах циклу «Моя крипта — моє багатство» Finance.ua вже детально описав, як розробити та створити власну криптовалюту. Сьогодні ж поговоримо про не менш важливий аспект — про заробіток на власній «крипті». Адже це реальність, яка здатна змінити ваше фінансове майбутнє.

Тарифи «Укренерго» на передачу електроенергії. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) затвердила підвищення тарифу на послуги з передачі Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) затвердила підвищення тарифу на послуги з передачі електроенергії НЕК «Укренерго» з 1січня 2024 року на 9%.

НАЗК відкрило реєстр декларацій. Національне агентство з питань запобігання корупції Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

єВідновлення. Відтепер подати заяву про отримання виплат за пошкоджене житло можна на порталі Дія, а також через ЦНАП або нотаріуса. Раніше зробити це можна було лише через застосунок. Про це Відтепер подати заяву про отримання виплат за пошкоджене житло можна на порталі Дія, а також через ЦНАП або нотаріуса. Раніше зробити це можна було лише через застосунок. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Скасування Нацбанком валютних обмежень. НБУ 1 грудня скасував НБУ 1 грудня скасував обмеження на продаж готівкової валюти населенню. Його вводили, зокрема, через те, що на початку воєнного стану, коли Нацбанк ввів жорсткі обмеження, утворився сірий та чорний ринок іноземної валюти.

Яким буде курс долара наступного року. Середній курс у 2024 році несуттєво підвищиться до рівня 37,3 грн/долар та до 39 грн/долар наприкінці року. Національний банк України навряд чи піде на різкі кроки. Про це свідчить Середній курс у 2024 році несуттєво підвищиться до рівня 37,3 грн/долар та до 39 грн/долар наприкінці року. Національний банк України навряд чи піде на різкі кроки. Про це свідчить оновлений прогноз компанії Dragon Capital.

На кордоні України та Польщі розблокували пункт пропуску. З няли блокаду з руху вантажівок через ПП «Ягодин — Дорогуськ». Про це З няли блокаду з руху вантажівок через ПП «Ягодин — Дорогуськ». Про це повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

При цьому словацькі перевізники відновлюють блокаду на кордоні з Україною.

В Кабміні назвали суму податків, яку витратять на оборону у 2024 році.

У ЄС є «план Б» на випадок вето Орбана на рішення про допомогу Україні.

Британія та Норвегія створили морську коаліцію для підтримки України.

Швеція оголосила про зимовий пакет допомоги для України на 120 млн євро.

Кому з ВПО продовжать виплати у лютому. Частина внутрішньо переміщених осіб з 1 лютого не отримуватимуть зазначені виплати. Але Мінсоцполітики розробило проєкт Частина внутрішньо переміщених осіб з 1 лютого не отримуватимуть зазначені виплати. Але Мінсоцполітики розробило проєкт постанови про продовження виплати допомоги тим ВПО, які отримували її до 1 серпня 2023 р. і період виплат для яких завершується наприкінці січня 2024 р.

Робота з дому. Віддалена робота залишається популярною для представників багатьох сфер діяльності. Якщо ви хочете спробувати працювати віддалено або вже працюєте, але розглядаєте нові варіанти зайнятості чи компанії, знайомтеся з грудневою добіркою віддалених Віддалена робота залишається популярною для представників багатьох сфер діяльності. Якщо ви хочете спробувати працювати віддалено або вже працюєте, але розглядаєте нові варіанти зайнятості чи компанії, знайомтеся з грудневою добіркою віддалених вакансій від robota.ua.

Як зміняться ціни на оренду квартир. Закриття столичного метрополітену на ділянці «Теремки» — «Деміївська» на ремонт призведе до падіння попиту на оренду квартир у Голосіївському районі, однак зниження цін навряд Закриття столичного метрополітену на ділянці «Теремки» — «Деміївська» на ремонт призведе до падіння попиту на оренду квартир у Голосіївському районі, однак зниження цін навряд чи буде суттєвим і довгостроковим.

97 транспортів замість метро. 77 автобусів та 20 тролейбусів перевозять пасажирів за маршрутами № 2-М та № 43-К, що дублюють рух закритою ділянкою «синьої» гілки метро. Про це повідомили в КМДА. Рух наземного транспорту було 77 автобусів та 20 тролейбусів перевозять пасажирів за маршрутами № 2-М та № 43-К, що дублюють рух закритою ділянкою «синьої» гілки метро. Про це повідомили в КМДА. Рух наземного транспорту було оперативно організовано з п’ятниці, 8 грудня, у зв’язку з початком ремонту перегінного тунелю від станції метро «Теремки» до станції «Либідська».

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