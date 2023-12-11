Словацькі перевізники відновлюють блокаду на кордоні з Україною — Finance.ua

Словацькі перевізники відновлюють блокаду на кордоні з Україною Вчора 12:40 — Казна та Політика

Словацькі перевізники відновлюють блокаду на кордоні з Україною, Фото: Depositphotos

Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) оголосила про продовження блокади кордону з Україною на прикордонному пункті пропуску автотранспорту «Вишнє Німецьке — Ужгород».

Про це йдеться в заяві UNAS у Фейсбуці.

Зазначається, що блокування пунктів пропуску «Вишнє Німецьке — Ужгород» розпочнеться 11 грудня о 15:00 і триватиме доти, поки не будуть задоволені вимоги перевізників.

«Це рішення ухвалено на підставі оцінки отриманої інформації та її впливу на ринок автотранспорту Словаччини. Приєднуємося до протестів, які організовуються в Польщі з 6 листопада та з 11 грудня в Угорщині», — ідеться у повідомленні.

Кордон заблокують для вантажних перевезень, пасажирський рух обмежувати не будуть.

Нагадаємо, угорські перевізники заявили, що мають намір заблокувати пункт пропуску «Захонь — Чоп» на кордоні з Україною з 11 грудня, вимагаючи скасувати преференції для нашої країни у сфері вантажних перевезень.

6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова — Краківець», «Гребенне — Рава-Руська», «Дорогуськ — Ягодин». Серед основних вимог — повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року.

1 грудня до польської блокади кордонів доєдналися й перевізники Словаччини. Вони почали блокувати рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецьке», суміжний українському пункту пропуску «Ужгород». Увечері 4 грудня ця акція завершилася, і пункт пропуску на словацько-українському кордоні був розблокований.

Укрінформ За матеріалами:

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