«Це величезні гроші». Гетманцев оцінив скорочення митних платежів через блокаду кордону — Finance.ua
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«Це величезні гроші». Гетманцев оцінив скорочення митних платежів через блокаду кордону

Казна та Політика
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«Це величезні гроші». Гетманцев оцінив скорочення митних платежів через блокаду кордону
«Це величезні гроші». Гетманцев оцінив скорочення митних платежів через блокаду кордону
Державний бюджет України за листопад 2023 року втратив 9,3 млрд гривень надходжень митних платежів через блокаду трьох пропускних пунктів на кордоні з Польщею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в ефірі телемарафону.
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«Якщо говорити про бюджет, то за результатами листопада ми можемо чітко визначити, що бюджет втратив 9,3 млрд гривень від недонадходження митних платежів. Це величезні гроші, які недоотримала армія, яка воює, і які конче нам сьогодні потрібні», — сказав він.
Гетманцев також повідомив про зменшення експорту на 40% через відповідні сухопутні пункти пропуску.
«На сьогодні ми маємо недовиконання плану митниці на 19%. Це при тому, що жовтень митниця перевиконала. Тому вкрай негативні наслідки від зазначеної провокації», — додав він.
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Голова комітету Ради також нагадав про заяви від перевізників «про втрати 400 млн євро тільки за перші два тижні цієї безглуздої блокаді».
За даними Мінфіну, за листопад 2023 року до загального фонду державного бюджету надійшло 121,7 млрд гривень. Серед них 30,8 млрд гривень — податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів та 2,2 млрд гривень — ввізного та вивізного мита.
При цьому виконання місячного розпису доходів Державною митною службою склало 78,0% (-9,3 млрд гривень).

Блокада кордону зі сторони Польщі

За матеріалами:
РБК-Україна
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