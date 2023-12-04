Український експорт через кордон з Польщею впав на 40% — Finance.ua
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Український експорт через кордон з Польщею впав на 40%

Казна та Політика
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Украинский експорт через спільну з Польщею ділянку кордону скоротився на 40% через страйк польських перевізників.
Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко.
За її словами, оперативні дані Держмитслужби свідчать, що у листопаді вантажним транспортом з України було експортовано 783 тисячі тонн продукції. З них 282 тисячі тонн були вивезені через кордон із Польщею, і цей показник є на 40% меншим, ніж до початку страйку польських перевізників. Зазначається, що на деяких пунктах пропуску, таких як «Ягодин — Дорогуск», «Рава-Руська — Хребенне» обсяги експорту впали майже до нуля, на інших — скоротилися удвічі.
«Ми ведемо активну роботу для вирішення цієї ситуації. Не вся вона може бути публічною, адже не завжди ця публічність грає країні на руку. Але у нас є підстави сподіватися, що завдяки цьому діалогу з обох сторін, ми зможемо владнати ситуацію», — заявила Юлія Свириденко.
Вона зазначила, що окрім дипломатів над проблемою працюють також і українські експортери, які мають ділових партнерів у Польщі.

Блокада західного кордону України

Як писав УНІАН, на початку листопада польські перевізники почали блокувати низку митних пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Вони вимагають спрощення правил проходження митниці порожнім автотранспортом, а також повернення системи ліцензій для українських перевізників, що працюють в ЄС.
1 грудня до блокади українського кордону долучилися і перевізники зі Словаччини. Вони взялися за пункт пропуску «Ужгород». Перелік вимог у них практично той самий, що й у поляків: словаки теж невдоволені конкуренцією з боку України.
За матеріалами:
УНІАН
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