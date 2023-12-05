Блокування кордону України: в Єврокомісії розкритикували Варшаву — Finance.ua
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Блокування кордону України: в Єврокомісії розкритикували Варшаву

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Європейська комісія виступає за збереження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом, попри вимоги польських перевізників.
Про це після засідання Ради ЄС на рівні міністрів інфраструктури та транспорту заявила єврокомісарка з транспорту Адіна Велян. Вона обіцяє захищати цю угоду. «Цей пінг-понг між Україною та Єврокомісією — несправедливий. А тим часом на кордоні страждають люди, а наші зовнішні кордони Євросоюзу стають заручниками. Тож ідея повернення дозволів є неприйнятною, оскільки саме з цією метою ми відмовилися від дозволів», — цитує її Радіо Свобода.
Велян підкреслила, що обговорювати проблеми, пов’язані з цією угодою, треба лише після вирішення критичної ситуації на кордоні. Також вона розкритикувала польський уряд, водночас зазначивши, що країна перебуває в процесі формування нової більшості після виборів.
«Вважаю неприйнятним, щоб уряд умивав руки в Польщі, кажучи, що це щось між місцевою владою та Єврокомісією врешті-решт та Україною. Ми як центральна влада не маємо до цього відношення — у нас зв’язані руки. Я не вважаю, що це прийнятне пояснення», — додала комісарка.
За матеріалами:
УНІАН
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