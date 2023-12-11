Розіграш серед учасників «Бонус до депозиту» вже скоро — встигніть розігріти свій вклад Сьогодні 09:50 — Кредит&Депозит

Розіграш серед учасників «Бонус до депозиту» вже скоро — встигніть розігріти свій вклад

Акція від «Мінфіну» серед учасників програми « Бонус до депозиту » добігає кінця, але вкладники ще можуть встигнути отримати приємні призи та гарантовану винагороду. Для цього потрібно розмістити депозити, щонайменше, в одному з двох банків — Глобус чи Кредит Дніпро.

Який гарантований приз для усіх учасників

За умовами програми, всі учасники отримають гарантований бонус від «Мінфіну» у вигляді додаткових відсотків річних до ставки. Їх розмір залежатиме від того, який банк обере учасник. Вкладники Глобус Банку отримають додаткові 0,25%, а За умовами програми, всі учасники отримають гарантований бонус від «Мінфіну» у вигляді додаткових відсотків річних до ставки. Їх розмір залежатиме від того, який банк обере учасник. Вкладники Глобус Банку отримають додаткові 0,25%, а Банку Кредит Дніпро — 1%.

При цьому розмістити потрібно вклад загальною сумою, щонайменше, 50 тис. гривень. Отримувати виплати за депозитом можна або щомісяця, або наприкінці терміну дії договору з банком. Укладається він, щонайменше, на 24 місяці з Глобус Банком та 6 місяців — із Банком Кредит Дніпро.

Обрати акційний депозит: http://surl.li/nlsck

Які ще призи можна отримати

Серед учасників, що розмістять вклад у вказаних банках до 17 грудня, розіграють загалом 165 000 гривень. Однак, шанси на виграш можна подвоїти, розмістивши депозити в обох банках. Та якщо розмістити декілька вкладів в одному банку, це зарахують, як один вклад.

Крім того, за результатами розіграшу можна буде отримати квитки на найочікуванішу інвестиційну конференцію «Invest Talk Summit 2024». Своїх власників шукатимуть 4 квитки на подію офлайн та 10 квитків — онлайн.

Ще одна унікальна можливість, шанси на яку є в учасників, — навчання на одному з п’яти курсів в Академії Мінфін.

Як взяти участь в акції

Для цього потрібно виконати такі кроки:

Заповнити «Заявку на бонус» на сайті «Мінфін», згідно з правилами акції. Розмістити депозит в обраному банку до 17 грудня. Підтвердити розміщення депозиту на сайті.

Після цього залишатиметься тільки очікувати на отримання бонусу та результатів розіграшу. Переможці будуть визначені за допомогою сервісу Random.org протягом 15 робочих днів із моменту проведення розіграшу.

Повна інформація про участь в акції доступна за посиланням

Взяти участь в розіграші можна лише до 17 грудня. Але всі охочі ще встигнуть вскочити в останній поїзд, адже банки досить швидко оформляють вклади і зробити це можна онлайн. А щасливчики отримають призи вже до Нового року.

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