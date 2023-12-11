На кордоні України та Польщі розблокували пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» Вчора 15:10

На кордоні України та Польщі розблокували пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ», shoppingpl.com

На кордоні Польщі та України зняли блокаду з руху вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ».

Про це повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

З 14:00 на пункті пропуску відновили стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів — зараз вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються — вони прямуватимуть у бік Польщі.

Блокування пункту пропуску тривало понад місяць. Раніше польські перевізники заявляли, що продовжать блокаду пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» до 1 лютого 2024 року.

Чому поляки знову блокують кордон, та скільки через це втрачає Україна, ми розповіли у статті за посиланням нижче.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.