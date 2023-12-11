На кордоні України та Польщі розблокували пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» — Finance.ua
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На кордоні України та Польщі розблокували пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ»

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На кордоні України та Польщі розблокували пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ»
На кордоні України та Польщі розблокували пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ», shoppingpl.com
На кордоні Польщі та України зняли блокаду з руху вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ».
Про це повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.
З 14:00 на пункті пропуску відновили стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів — зараз вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються — вони прямуватимуть у бік Польщі.
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Блокування пункту пропуску тривало понад місяць. Раніше польські перевізники заявляли, що продовжать блокаду пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» до 1 лютого 2024 року.
Чому поляки знову блокують кордон, та скільки через це втрачає Україна, ми розповіли у статті за посиланням нижче.

Блокада кордону зі сторони Польщі

За матеріалами:
Finance.ua
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