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Чи змінила «Укрпошта» терміни безкоштовного зберігання посилок

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Посилка у відділенні "Укрпошти"
Посилка у відділенні "Укрпошти"
Укрпошта не планує змінювати терміни безкоштовного зберігання посилок до кінця року.
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
За його словами, терміни залишаться такими, як і раніше, зокрема з урахуванням повітряних тривог та інших обставин.

Скільки безкоштовно зберігатиме посилки Укрпошта

  • У місті посилка безкоштовно зберігається відділенні 7 днів.
  • У селі — 14 днів.
Смілянський наголосив, що Укрпошта не змінювала ці терміни і до Нового року не планує їх скорочувати.
Крім того, протягом жовтня переадресація посилки між відділеннями залишається безкоштовною.
Якщо ж потрібно продовжити термін зберігання, це можна зробити за 10 грн на добу. Переадресувати або продовжити зберігання посилки можна через мобільний застосунок «Укрпошта 2.0» без паперових заяв.
Раніше ми повідомляли, що «Нова пошта» скоротила термін безкоштовного зберігання посилок: з 1 жовтня посилки безкоштовно зберігаються у відділеннях лише 5 днів замість 7. Це стосується документів, посилок, вантажів, шин/дисків. Про причини розповіли тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
УкрпоштаНова Пошта
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