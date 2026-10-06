Чи змінила «Укрпошта» терміни безкоштовного зберігання посилок

Укрпошта не планує змінювати терміни безкоштовного зберігання посилок до кінця року.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, терміни залишаться такими, як і раніше, зокрема з урахуванням повітряних тривог та інших обставин.

Скільки безкоштовно зберігатиме посилки Укрпошта

У місті посилка безкоштовно зберігається відділенні 7 днів.

У селі — 14 днів.

Смілянський наголосив, що Укрпошта не змінювала ці терміни і до Нового року не планує їх скорочувати.

Крім того, протягом жовтня переадресація посилки між відділеннями залишається безкоштовною.

Якщо ж потрібно продовжити термін зберігання, це можна зробити за 10 грн на добу. Переадресувати або продовжити зберігання посилки можна через мобільний застосунок «Укрпошта 2.0» без паперових заяв.