Чи змінила «Укрпошта» терміни безкоштовного зберігання посилок
Скільки безкоштовно зберігатиме посилки Укрпошта
- У місті посилка безкоштовно зберігається відділенні 7 днів.
- У селі — 14 днів.
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