У ЄС є «план Б» на випадок вето Орбана на рішення про допомогу Україні — Finance.ua

У ЄС є «план Б» на випадок вето Орбана на рішення про допомогу Україні Вчора 15:16 — Казна та Політика

У ЄС є «план Б» на випадок вето Орбана на рішення про допомогу Україні

Євросоюз знайде спосіб надати Україні фінансову допомогу, навіть якщо прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан накладе вето на виділення 50 млрд євро.

Про це повідомляє Reuters.

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«Ми знаємо, наскільки це екзистенційно. Європейські лідери — відповідальні люди, принаймні 26… Вони дотримуватимуться своїх зобов’язань», — заявив виданню неназваний високопосадовець ЄС, який бере участь у підготовці саміту лідерів країн блоку 14−15 грудня.

За його словами, якщо Орбан накладе вето на 50 мільярдів євро для України, які хочуть пообіцяти передати до 2027 року, блок може виділити меншу суму на більш короткий термін, або решта 26 країн ЄС можуть продовжити свою допомогу нашій країні на двосторонній основі.

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При цьому чиновник припускає, що з Угорщиною все ще можуть знайти компроміс, як це було у грудні минулого року, коли ЄС виділив для України 18 млрд євро. Водночас він додав, що багато членів блоку розчаровані позицією угорського уряду.

«На загальну думку, угорські хулігани — це проблема, коли йдеться про нашу політику щодо російської агресії проти України», — зазначив чиновник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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