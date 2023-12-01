Угорщина проти України: в ЄС розглядають кілька варіантів обходу вето Будапешта — Finance.ua
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Угорщина проти України: в ЄС розглядають кілька варіантів обходу вето Будапешта

Світ
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Угорщина проти України: в ЄС розглядають кілька варіантів обходу вето Будапешта
Угорщина проти України: в ЄС розглядають кілька варіантів обходу вето Будапешта
В Європейському Союзі зайнялися питанням блокування Угорщиною важливих рішень по Україні. Брюссель намагається знайти шляхи обходу вето Будапешта.
Видання Politico пише, що одним з варіантів — найбільш радикальним — застосування 7 статті. Прописана процедура застосовується, якщо країна порушує основоположні цінності ЄС. Таким чином, Угорщина може втратити право голосу країни-члена ЄС.
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У Брюсселі зараз вважають, що застосування статті 7 проти Орбана може мати негативний для ЄС результат — підживить популізм і може змусити Угорщину вийти з Союзу. Тому дипломати роблять упор на те, як обійти вето Будапешта.
Один з варіантів — розділити пакет підтримки для України на 50 мільярдів євро на 2024−2027 роки на менші суми. Відзначається, що це рішення також не ідеальне, адже так складніше планувати і менше впевненості у фінансовому становищі України, а також це поганий політичний сигнал про розкол в ЄС. Аналогічна ситуація з військовою допомогою на рівні Євросоюзу.
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Ще один варіант вирішення проблеми — відкласти основні рішення по Україні на початок 2024 року, сподіваючись на поліпшення ситуації. Цей варіант також дає сигнал про відсутність єдності між країнами ЄС.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожував заблокувати допомогу ЄС для України і майбутнє приєднання країни до ЄС.
Крім того, він написав листа главі Євроради Шарлю Мішелю, в якому стверджує, що ніякі рішення по Україні не можуть бути прийняті до тих пір, поки не відбудеться «стратегічна дискусія».
Пізніше Орбан заявив, що Євросоюз повинен спочатку підписати угоду про стратегічне партнерство з Україною, а не починати переговори про членство.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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