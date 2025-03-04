День фінансів: призупинення військової допомоги від США і план оборони Європи — Finance.ua

День фінансів: призупинення військової допомоги від США і план оборони Європи Сьогодні 17:45

У вівторок, 4 березня, у центрі уваги опинились США, Китай та Європа.

Призупинення військової допомоги від США. Президент Дональд Трамп Президент Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. США призупиняють всю очікувану військову допомогу, поки Трамп не визначить, що лідери України «демонструють сумлінну відданість миру». Наказ поширюється на всю американську військову техніку, яка нині не перебуває в Україні, включаючи зброю, яка перебуває в дорозі літаками та кораблями або чекає в транзитних зонах у Польщі.

Речник МЗС Польщі Павел Вронський підтвердив призупинення США військової допомоги Україні. За його словами, США ухвалили рішення про призупинення військової допомоги Україні без консультацій із союзниками.

Зі свого боку віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що надання Вашингтону економічних інтересів у відбудові та розвитку України стане найкращою гарантією безпеки.

Пом’якшення санкцій проти росії. Reuters, покликаючись на власні джерела, Reuters, покликаючись на власні джерела, пише , що Білий дім попросив Державний департамент і Міністерство фінансів підготувати список санкцій проти рф, які можна пом’якшити. Зазначається, що зараз санкційні відомства готують пропозиції щодо зняття обмежень з окремих російських юридичних і фізичних осіб, зокрема із деяких олігархів.

План оборони Європи. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила оборонний план ЄС з метою збільшення витрат на оборону. За її словами, план переозброєння Європи — це набір пропозицій, як використати всі фінансові важелі, які є в розпорядженні ЄС, щоб допомогти державам-членам швидко та значно збільшити витрати на оборонний потенціал невідкладно зараз, а також протягом більш тривалого періоду часу протягом цього десятиліття.

До речі, сучасні європейці, з їхнім наявним доступом до розвинених фінансових ринків та стабільної правової системи, активно вкладають кошти в різні сфери. Найбільше їх цікавлять нерухомість, технології, зелений бізнес та цінні папери. Finance.ua у новому матеріалі дослідив популярні наразі в Європі інвестиційні напрямки, щоб краще зрозуміти, яким чином формуються сучасні тренди:

Мита США проти Китаю. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення з 10% до 20% мита на китайські товари. Нові тарифи набувають чинності вже сьогодні, у вівторок, 4 березня.

Китай у відповідь США запровадив нові мита у розмірі 15% на американську курятину, пшеницю та інші товари.

Також уряд Китаю запровадив обмежувальні заходи проти 26 американських компаній, діяльність більшості яких пов’язана з наданням послуг Пентагону.

Прибутковість американських державних облігацій перебуває поблизу мінімумів з початку грудня на побоюваннях ескалації зовнішньоторговельних розбіжностей.

Ціль України щодо заморожених активів рф. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив , що ціль України — конфіскація усіх заморожених активів росії. Йдеться про суму 300 млрд доларів. Він додав, що Україна пройшла довгий шлях, але сьогодні одна з найбільших фінансових перемог за три роки повномасштабної війни — використання російських заморожених активів.

Найбільші держави Європи вивчають можливість конфіскації понад 200 млрд євро заморожених російських активів, складаючи плани угоди про припинення вогню в Україні.

Водночас Угорщина на зустрічі послів Європейського Союзу відхилила проєкт документа щодо підтримки України. У проєкті документа йшлося про гарантії безпеки, які ЄС може надати Україні, а також про новий пакет військової допомоги.

Тарифи на комунальні послуги. Шмигаль Шмигаль заявив , що Кабінет Міністрів на сьогодні не розглядав питання підняття тарифів на газ та електроенергію. «У нас немає дискусії щодо тарифів в уряді. Тобто, ми не розглядали можливості підняття тарифів найближчим часом», — сказав Шмигаль.

RozetkaPay відкриватиме рахунки для покупців та продавців. Фінтех-компанія RozetkaPay, частина групи компаній Rozetka-EVO, Фінтех-компанія RozetkaPay, частина групи компаній Rozetka-EVO, отримала ліцензію НБУ , яка дозволяє відкривати рахунки для фізичних та юридичних осіб. На першому етапі рахунки відкриватимуться покупцям, які користуються послугою «Оплата частинами», далі — і для продавців маркетплейсів групи компаній.

Зміни до Бюджетного кодексу. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Бюджетного кодексу, який передбачає пріоритизацію капітальних видатків та запровадження єдиних критеріїв відбору проєктів для фінансування.

Ситуація на валютному ринку. Аналітики ICU Аналітики ICU кажуть , що падіння курсу долара останнім часом було ситуативним. У найближчі тижні НБУ може повернутися до поступового ослаблення курсу гривні до орієнтовно 46 грн/$ до кінця поточного року, щоб зберігати обсяг інтервенцій на рівні, близькому до середньотижневого.

Обсяги приватних грошових переказів. За За даними НБУ, обсяги приватних грошових переказів у січні поточного року зменшилися на 19,9% та становили 0,7 млрд доларів. Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 19,1%, у свою чергу інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 25,5%.

Робота в ІТ. У лютому компанії У лютому компанії опублікували на DOU 5856 вакансій — очікувано менше, ніж у рекордному січні — на 589 вакансій. Проте цей показник все одно вищий, ніж у будь-якому іншому місяці за останні три роки. У 44 категоріях знизилася кількість вакансій у лютому, у 10 зросла.

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