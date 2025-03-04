Президент підписав зміни до Бюджетного кодексу — Finance.ua

Президент підписав зміни до Бюджетного кодексу Сьогодні 15:03 — Казна та Політика

Президент підписав зміни до Бюджетного кодексу

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4225-IX про внесення змін до Бюджетного кодексу, який передбачає пріоритизацію капітальних видатків та запровадження єдиних критеріїв відбору проєктів для фінансування.

Про це стало відомо з картки законопроєкту на сайті парламенту.

Документ зосереджує більшість капітальних видатків на урядовому рівні та спрямовує фінансування на стратегічно важливі проєкти замість розподілу коштів між численними дрібними об’єктами та різними розпорядниками бюджетних коштів.

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Закон встановлює єдині правила і критерії відбору проєктів, а не окремі процедури для кожного фонду чи субвенції.

Крім того, фінансування з бюджету отримуватимуть лише ті обʼєкти, які пройшли оцінки і визнані такими, які можна і потрібно реалізувати.

Нагадаємо, 16 січня 2024 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 12245 щодо змін до Бюджетного кодексу про управління публічними інвестиціями.

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