Прибутковість держоблігацій США перебуває біля мінімумів за три місяці — Finance.ua

Прибутковість держоблігацій США перебуває біля мінімумів за три місяці Сьогодні 15:13 — Фондовий ринок

Прибутковість держоблігацій США перебуває біля мінімумів за три місяці

Прибутковість американських державних облігацій перебуває поблизу мінімумів з початку грудня на побоюваннях ескалації зовнішньоторговельних розбіжностей.

Прибутковість 10-річних US Treasuries до 13:35 кч піднялася на 0,9 базисного пункту (б.п.), склавши 4,168%.

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Показник для 30-річних паперів підвищується на 2,7 б.п., до 4,479%, для 2-річних бондів — знижується на 1,9 б.п., до 3,939%.

Попит на захисні активи, включно з держоблігаціями США, залишається високим на останніх новинах.

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Як повідомлялося, напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на імпорт китайських товарів до 20% з 10%. Пекін уже заявив, що вживе контрзаходів. У вівторок також мають набути чинності 25% мита на імпорт із Канади та Мексики.

Старший економіст із Північної Америки в Capital Economics Пол Ешворт вважає, що доходи США від нових мит можуть досягти майже $300 млрд на рік, або 1% ВВП. Водночас експерт зазначив, що наслідки для економіки будуть скоріше негативними, якщо додатковий дохід буде використано для зниження дефіциту федерального бюджету, а не буде спрямовано на стимулювання економічного зростання.

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