Акції оборонних компаній Європи злетіли на тлі планів щодо озброєння України — Finance.ua

Акції оборонних компаній Європи злетіли на тлі планів щодо озброєння України Сьогодні 20:19 — Фондовий ринок

Акції оборонних компаній Європи злетіли на тлі планів щодо озброєння України

Акції європейських оборонних компаній різко зросли 3 березня після того, як політичні лідери регіону зустрілися, щоб запропонувати Україні свою підтримку на тлі побоювань щодо допомоги США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Акції Rheinmetall підскочили на 8,9%, Saab зросли на 11%, а Dassault Aviation додали 15%. Кошик європейських оборонних акцій Goldman Sachs зріс на 16% до нового рекорду, збільшивши свій річний приріст до 63%.

Велика Британія і Франція намагаються створити те, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав «коаліцією охочих» для участі в миротворчих силах і допомоги Києву для міцності будь-якого миру. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ЄС має виділити 200 млрд євро на підвищення обороноздатності.

Перспектива різкого збільшення витрат на оборону в європейських країнах призвела до зростання акцій компаній, що працюють у цьому секторі. Rheinmetall, один із найбільших у Європі постачальників матеріалів для сухопутних військ, уже додав 67% цього року і зріс більш ніж на 800% з початку війни три роки тому.

Вінсент Джувінс, глобальний ринковий стратег JPMorgan Asset Management, заявив, що витрати на державну оборону різко зростуть найближчими роками, навіть якщо в Україні буде перемир’я 2025 року.

«Відчувається широкий консенсус щодо того, що Європа повинна взяти своє майбутнє у власні руки, і що очікуються великі військові витрати», — сказав він.

Європейські акції цього року демонструють сильне зростання, випереджаючи американські. У лютому Stoxx Europe 600 збільшив свою перевагу над S&P 500 з кінця листопада. Європейський бенчмарк випередив свого американського аналога на 10 процентних пунктів за три місяці. Перспектива миру в Україні стала одним із драйверів ралі.

Чарльз Вудберн, генеральний директор компанії BAE Systems, найбільшого виробника зброї в Європі, заявив минулого місяця, що витрати на оборону за останній рік продовжували зростати.

Британський підрядник у сфері аерокосмічної та оборонної промисловості заявив, що план Великої Британії щодо збільшення військового бюджету підтримає її основні програми з будівництва підводних човнів і фрегатів, і що у неї є всі можливості отримати вигоду від продажу зброї членам НАТО.

«У нас є значні можливості для зростання, і ми, як і раніше, зосереджені на послідовній реалізації нашої довгострокової стратегії, спрямованої на забезпечення зростання валового доходу, збільшення маржі і надійну генерацію грошових коштів», — сказав Вудберн.

Одне з питань, що хвилюють інвесторів, полягає в тому, чи достатньо в оборонних компаній регіону потужностей для нарощування виробництва. Навіть у разі мирної угоди не вистачає промислової пропускної здатності, а це означає, що книги замовлень залишаться повними на довгі роки.

Європейські лідери використали безпековий саміт у Лондоні, щоб продемонструвати широку підтримку України. Франція і Велика Британія, два давніх союзники США, мають намір найближчими днями представити Дональду Трампу групу «Європа плюс», що включає держави, які не входять до ЄС, потенційно Канаду.

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