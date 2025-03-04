Американський фондовий ринок впав через невідворотність торгової війни Трампа — Finance.ua

Американський фондовий ринок впав через невідворотність торгової війни Трампа Сьогодні 10:32 — Фондовий ринок

Американський фондовий ринок впав через невідворотність торгової війни Трампа

Американський індекс Dow Jones впав на 1,48%, індекс S&P 500 — на 1,76%, а індекс Nasdaq — на 2,64%, оскільки президент США Дональд Трамп не відмовився від своєї ідеї запровадити мита на імпорт товарів з Канади, Мексики та Китаю.

Йдеться про 25% мита для товарів з Канади та Мексики, а також 10% мита для товарів із Китаю, на які раніше було запроваджено 10%.

Трамп запровадив їх ще в перші дні свого другого президентства, але відклав на місяць після досягнення домовленостей із Канадою та Мексикою по боротьбі з контрабандою наркотиків. Вони набувають чинності 4 березня.

«Не залишилося місця ні для Канади, ні для Мексики», — повторив Трамп у понеділок вдень у Білому домі, заявивши, що він не знизить свої тарифи для цих двох країн.

Очікується, що від американських мит постраждають американські споживачі через вищі ціні (додаткові $1000 витрат на одне домогосподарство), а від контрмит Канади і Мексики — виробники в США.

Канада запровадить мита 25% на товари американських експортерів на суму близько 30 мільярдів канадських доларів ($20,6 млрд), включаючи апельсиновий сік, арахісове масло, вино та каву, а потім — на товари вартістю 125 мільярдів канадських доларів, включаючи автомобілі, вантажівки, сталь і алюміній, які набудуть чинності через кілька тижнів.

Це стрімко погіршило настрої інвесторів, оскільки вони мали надію, що Трамп їх знову відкладе. Але під час пресконференції, на якій Трамп оголошував, що компанія TSM інвестує в США $165 млрд, відкриє 5 заводів в Аризоні та створить тисячі робочих місць, раптово виявилося, що вже через декілька годин Трамп все ж розпочне торгову війну із своїми найбільшими торговими партнерами.

Індекс страху на фондовому ринку VIX підскочив на 16,05% - до 22,78.

Модель прогнозування від ФРС Атланти передбачає, що ВВП США скоротиться на 2,83% у першому кварталі, що є різким падінням порівняно з попередньою оцінкою скорочення на 1,48%, яку прогнозувала модель ще у п’ятницю.

Цей прогноз різко контрастує зі зростанням на 2,2%, яке очікує 61 економіст, яких опитав Bloomberg.

Значне падіння котирувань в понеділок продемонстрували Robinhood (-6,41%), Coinbase (-4,58%), Intel (-4,17%), General Motors (-3,56%), Chevron (-3,49%), Citigroup (-3,47%), U.S. Steel (-3,43%), Amazon (-3,42%), Exxon Mobil (-3,21%), Tesla (-2,84%), Goldman Sachs (-2,74%).

На цьому фоні підскочила вартість золота (+1,95%) та срібла (+2,45%), але подешевшала нафта: марка WTI втратила в ціні 1,85%, а Brent — 1,73%.

У міру того, як торгова війна набирає обертів, середня тарифна ставка США має підвищитися до рівня, якого не було з часів Великої депресії.

Наразі середня ефективна тарифна ставка США має підвищитися на 20% або більше. Це навіть не включає потенційні 100% мита для країн БРІКС.

Акції Nvidia впали на 8,69% - до рівня вересня 2024 року на фоні повідомлень, що мікросхеми штучного інтелекту технічного гіганта досягають Китаю, незважаючи на експортний контроль США.

Газета The Wall Street Journal повідомила, що останні чіпи Nvidia Blackwell надходять до Китаю через сторонніх торгових посередників, які використовують компанії, зареєстровані в сусідніх регіонах, що порушує експортний контроль.

Сінгапур перевіряє клієнтів Nvidia — Dell і Super Micro Computer — компанії, які виробляють сервери з використанням графічних процесорів Blackwell. Малайзія є пропускним пунктом контрабанди чіпів до Китаю.

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Акції Dell впали майже на 7% після оголошення про розслідування, тоді як акції Super Micro впали на 13%. Минулого тижня акції виробника серверів Super Micro зазнали втрати майже на 30%. Акції британського розробника мікросхем Arm впали на 8%.

Акції Nvidia торгувалися на рівнях, що трохи перевищували мінімум 2025 року на початку лютого в приблизно $117 після того, як дешева китайська модель штучного інтелекту від DeepSeek викликала обвал американських акцій великих технологій. Ціна Nvidia на момент закриття торгів у розмірі приблизно $114 була найнижчою з 10 вересня.

Крипторинок обвалився на 10%, знищивши всі цінові досягнення від оголошення Трампом створення крипторезерву США.

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