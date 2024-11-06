Nvidia стала найціннішою компанією у світі на тлі буму штучного інтелекту — Finance.ua

Nvidia стала найціннішою компанією у світі на тлі буму штучного інтелекту
Акції напівпровідникового гіганта зросли на 2,9% до $139,93, в результаті чого ринкова капіталізація склала $3,43 трлн, — Nvidia випередила Apple.
Про це пишуть Tech Crunch і Bloomberg.
У вівторок Nvidia перевищила ринкову капіталізацію Apple і стала найбільшою компанією у світі завдяки глобальному розвитку штучного інтелекту.
З кінця 2022 року виробник чипів продемонстрував астрономічне зростання на 850%.
Напередодні акції компанії зросли на 2,9% до $139,93, в результаті чого ринкова капіталізація компанії Nvidia $3,43 трлн, випередивши Apple, ринкова капіталізація якої становить $3,38 трлн.
Nvidia залишається фундаментальною частиною найбільших світових мовних моделей. Розробник ChatGPT OpenAI співпрацює з компанією Broadcom над власними системами.
Водночас Apple запустила власну пропозицію генеративного штучного інтелекту на основі невеликої моделі — Apple Intelligence.
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