Nvidia стала найціннішою компанією у світі на тлі буму штучного інтелекту — Finance.ua
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Nvidia стала найціннішою компанією у світі на тлі буму штучного інтелекту

Фондовий ринок
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Nvidia стала найціннішою компанією у світі на тлі буму штучного інтелекту
Nvidia стала найціннішою компанією у світі на тлі буму штучного інтелекту
Акції напівпровідникового гіганта зросли на 2,9% до $139,93, в результаті чого ринкова капіталізація склала $3,43 трлн, — Nvidia випередила Apple.
Про це пишуть Tech Crunch і Bloomberg.
У вівторок Nvidia перевищила ринкову капіталізацію Apple і стала найбільшою компанією у світі завдяки глобальному розвитку штучного інтелекту.
З кінця 2022 року виробник чипів продемонстрував астрономічне зростання на 850%.
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Напередодні акції компанії зросли на 2,9% до $139,93, в результаті чого ринкова капіталізація компанії Nvidia $3,43 трлн, випередивши Apple, ринкова капіталізація якої становить $3,38 трлн.
Nvidia залишається фундаментальною частиною найбільших світових мовних моделей. Розробник ChatGPT OpenAI співпрацює з компанією Broadcom над власними системами.
Водночас Apple запустила власну пропозицію генеративного штучного інтелекту на основі невеликої моделі — Apple Intelligence.
За матеріалами:
УНН
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