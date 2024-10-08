Nvidia звинуватили у приховуванні мільярдних прибутків від майнінгу криптовалют — Finance.ua

Nvidia звинуватили у приховуванні мільярдних прибутків від майнінгу криптовалют 08.10.2024, 00:11 — Фондовий ринок

Nvidia звинуватили у приховуванні мільярдних прибутків від майнінгу криптовалют

Міністерство юстиції США та Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) закликали Верховний суд дозволити продовження колективного позову інвесторів проти компанії Nvidia. Техногіганта звинувачують у тому, що компанія приховувала понад $1 мільярд доходів від продажів графічних процесорів, які використовувалися для майнінгу криптовалют.

Справа розпочалася у 2018 році, і зараз триває у Верховному суді США, пише Cointelegraph.

На думку урядових агентств, судовий позов містить достатньо доказів для подальшого розгляду, тому вони закликали суд відхилити спроби Nvidia скасувати рішення апеляційного суду, який раніше відновив справу після її початкового закриття. Основною темою позову є твердження, що Nvidia приховувала свої продажі для криптомайнерів, що стало очевидним після обвалу ринку криптовалют у 2018 році.

Nvidia намагається спростувати ці звинувачення, стверджуючи, що позов ґрунтується на неправдивій інформації, але Міністерство юстиції та SEC заперечують це твердження. Вони також зазначають, що інвестори мають вагомі докази, включно з показаннями колишніх керівників Nvidia та звітом Банку Канади, який вказує на недооцінку доходів компанії на $1,35 мільярда.

Окрім урядових агентств, інвесторів підтримують колишні посадовці SEC та інші організації, які наголошують на важливості приватного правозастосування в забезпеченні чесності ринку капіталів у США.

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