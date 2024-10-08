Nvidia звинуватили у приховуванні мільярдних прибутків від майнінгу криптовалют — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Nvidia звинуватили у приховуванні мільярдних прибутків від майнінгу криптовалют

Фондовий ринок
30
Nvidia звинуватили у приховуванні мільярдних прибутків від майнінгу криптовалют
Nvidia звинуватили у приховуванні мільярдних прибутків від майнінгу криптовалют
Міністерство юстиції США та Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) закликали Верховний суд дозволити продовження колективного позову інвесторів проти компанії Nvidia. Техногіганта звинувачують у тому, що компанія приховувала понад $1 мільярд доходів від продажів графічних процесорів, які використовувалися для майнінгу криптовалют.
Справа розпочалася у 2018 році, і зараз триває у Верховному суді США, пише Cointelegraph.
На думку урядових агентств, судовий позов містить достатньо доказів для подальшого розгляду, тому вони закликали суд відхилити спроби Nvidia скасувати рішення апеляційного суду, який раніше відновив справу після її початкового закриття. Основною темою позову є твердження, що Nvidia приховувала свої продажі для криптомайнерів, що стало очевидним після обвалу ринку криптовалют у 2018 році.

Читайте також: Рекордне падіння в історії: що відбувається з Nvidia

Nvidia намагається спростувати ці звинувачення, стверджуючи, що позов ґрунтується на неправдивій інформації, але Міністерство юстиції та SEC заперечують це твердження. Вони також зазначають, що інвестори мають вагомі докази, включно з показаннями колишніх керівників Nvidia та звітом Банку Канади, який вказує на недооцінку доходів компанії на $1,35 мільярда.
Окрім урядових агентств, інвесторів підтримують колишні посадовці SEC та інші організації, які наголошують на важливості приватного правозастосування в забезпеченні чесності ринку капіталів у США.
За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.