Китай ввів санкції проти 26 американських компаній, більшість — пов’язана з наданням послуг Пентагону Сьогодні 17:20 — Світ

Китай ввів санкції проти 26 американських компаній, більшість — пов’язана з наданням послуг Пентагону

Уряд Китаю у відповідь на рішення адміністрації президента Дональда Трампа подвоїти тарифи на китайський імпорт до США запровадив обмежувальні заходи проти 26 американських компаній, діяльність більшості яких пов’язана з наданням послуг Пентагону.

Обмеження встановлені з метою захисту національного суверенітету, національної безпеки та інтересів розвитку КНР, а також на підставі закону про протидію іноземним санкціям.

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Згідно з оголошенням, уряд Китаю заборонив продаж товарів подвійного призначення 15-ти компаніям, які є безпосередніми виробниками систем зброї чи беруть участь у їх створенні.

Серед них General Dynamics Land Systems, один із найбільших у США та загалом у світі виробник наземної бойової техніки; Shield AI — аерокосмічна технологічна компанія, що розробляє системи управління бойовими літаками на основі технологій штучного інтелекту, безпілотники та інші авіатехнології; Leidos, яка надає наукові, інженерні, системні інтеграційні та технічні послуги і спільно з IT-відділом одного з великих підрядників Міноборони США Lockheed Martin створює найбільшого в американській оборонній промисловості постачальника IT-послуг.

«Експорт товарів подвійного призначення китайського виробництва вищезазначеним 15-ти компаніям зі США заборонений; будь-яка пов’язана з ними експортна діяльність, що зараз триває, повинна бути негайно припинена», — ідеться в оголошення торгового відомства.

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У ньому зауважується, що за особливих обставин експортний оператор може звернутися до Мінторгівлі КНР за спеціальним дозволом на постачання товарів, що підпадають під заборону, перерахованим компаніям зі США.

У другому пакеті контрзаходів Китай вніс до свого «чорного списку» ще 10 американських фірм, переважно авіаційної та радіотехнічної галузей, що також надають послуги військовим США.

Цим компаніям заборонено займатися імпортною та експортною діяльністю, пов’язаною з Китаєм, а також заборонено робити інвестиції в Китаї.

Третій пакет обмежень стосується американської біотехнологічної компанії Illumina, яка розробляє, виробляє та продає інтегровані системи для аналізу генетичної варіації та біологічної функції, що обслуговують ринки секвенування, генотипування та експресії генів і працює в більш ніж 155-ти країнах.

Цій компанії заборонено постачати до Китаю генні секвенатори, що використовуються в біотехнологічних дослідженнях.

Всі обмеження набирають чинності з дня опублікування, тобто від сьогодні, 4 березня.

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