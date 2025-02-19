Європа без США: голова Європарламенту оцінила, чи вдасться протистояти Китаю або росії — Finance.ua
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Європа без США: голова Європарламенту оцінила, чи вдасться протистояти Китаю або росії

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Європа без США: голова Європарламенту оцінила, чи вдасться протистояти Китаю або росії
Європа без США: голова Європарламенту оцінила, чи вдасться протистояти Китаю або росії
Європа буде готова самостійно протистояти загрозам з боку Китаю чи росії, якщо США вирішать зменшити свій внесок у колективну безпеку, впевнена голова Європарламенту Роберта Мецола.
Про це вона сказала в інтерв’ю.
За її словами, в останні роки Європейський Союз збільшив спільні оборонні витрати на 30% і досяг значного прогресу в питаннях спільних оборонних закупівель та розширення виробництва боєприпасів.
«Через Європейський оборонний фонд ми підтримуємо держави-члени у розробці інноваційних та сумісних оборонних технологій і техніки», — наголосила голова Європарламенту.
«Наша справжня проблема — фрагментація. У той час як США використовують 30 систем озброєнь, у Європі їх 178. Фрагментація означає вищі витрати та неефективність. Нам потрібен єдиний ринок оборонної промисловості. Адже, як влучно сказав прем’єр-міністр Туск (Дональд Туск — прем’єр-міністр Польщі, — ред.): «час геополітичного аутсорсингу минув»,
підкреслила Мецола.

Вона додала, що у ЄС з’явився єврокомісар з питань оборони, а «Європейський парламент підвищив статус свого підкомітету з питань оборони до повноцінного комітету». І хоч це, на її думку, «важливі кроки», але «потрібно зробити ще більше». І Мецола запевнила, що це буде зроблено.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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