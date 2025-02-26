Китайські виробники прискорюють зусилля з ухилення від мит Трампа — Finance.ua

Китайські виробники прискорюють зусилля з ухилення від мит Трампа Сьогодні 05:24

Після запровадження нових 10% мит США на китайську продукцію компанія Agilian Technology, як і десятки інших, прискорили перенесення частини виробництва з Китаю до інших куточків Азії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Ще до виборів у США компанія готувалася до можливих мит, якщо Дональд Трамп повернеться у Білий дім. Один із клієнтів Agilian попросив розробити план дій на цей випадок, і керівництво відвідало малайзійську фабрику, щоб оцінити можливості перенесення виробництва.

Тепер нові мита змушують компанію швидше запускати завод за кордоном, щоб уже навесні відправити перші партії товарів до США.

Для багатьох китайських виробників перспектива повернення Трампа стала ще одним поштовхом до відкриття заводів у Південно-Східній Азії. Деякі компанії, що раніше використовували стратегію «Китай плюс один» (поєднання виробництва в Китаї та іншій країні), тепер ще активніше переносять виробництво за кордон.

Через зростання мит деякі заводи намагаються знизити ціни, щоб зберегти конкурентоспроможність у США. Однак у багатьох секторах Китаю прибутковість і так низька, тож простору для здешевлення майже немає.

Економічна Правда За матеріалами:

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