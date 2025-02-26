Китайські виробники прискорюють зусилля з ухилення від мит Трампа — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китайські виробники прискорюють зусилля з ухилення від мит Трампа

13
Після запровадження нових 10% мит США на китайську продукцію компанія Agilian Technology, як і десятки інших, прискорили перенесення частини виробництва з Китаю до інших куточків Азії.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Ще до виборів у США компанія готувалася до можливих мит, якщо Дональд Трамп повернеться у Білий дім. Один із клієнтів Agilian попросив розробити план дій на цей випадок, і керівництво відвідало малайзійську фабрику, щоб оцінити можливості перенесення виробництва.
Тепер нові мита змушують компанію швидше запускати завод за кордоном, щоб уже навесні відправити перші партії товарів до США.
Для багатьох китайських виробників перспектива повернення Трампа стала ще одним поштовхом до відкриття заводів у Південно-Східній Азії. Деякі компанії, що раніше використовували стратегію «Китай плюс один» (поєднання виробництва в Китаї та іншій країні), тепер ще активніше переносять виробництво за кордон.
Через зростання мит деякі заводи намагаються знизити ціни, щоб зберегти конкурентоспроможність у США. Однак у багатьох секторах Китаю прибутковість і так низька, тож простору для здешевлення майже немає.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.