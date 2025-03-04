Чи планується підняття тарифів найближчим часом: відповідь Шмигаля — Finance.ua
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Чи планується підняття тарифів найближчим часом: відповідь Шмигаля

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Чи планується підняття тарифів найближчим часом: відповідь Шмигаля
Чи планується підняття тарифів найближчим часом: відповідь Шмигаля
Кабінет Міністрів на сьогодні не розглядав питання підняття тарифів на газ та електроенергію.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції 4 березня.
«У нас немає дискусії щодо тарифів в уряді. Тобто, ми не розглядали можливості підняття тарифів найближчим часом», — сказав Шмигаль.

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Нагадаємо, у Нацбанку очікують, що протягом 2025 року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться. Підвищення можливе з 2026 року.
У звіті зазначається, що стримуючим чинником для адміністративної інфляції й надалі залишатиметься мораторій на підвищення тарифів для населення на окремі послуги ЖКГ, що відповідно до припущень прогнозу обмежуватиме зростання адміністративних цін у 2025 році.
Водночас очікується, що поступове приведення енергетичних тарифів до ринкових рівнів стане вагомим проінфляційним чинником у наступні роки.
«Прогноз побудований на припущенні щодо незмінності окремих тарифів на послуги ЖКГ (газ, опалення та постачання гарячої води) протягом 2025 року. Проте складний стан в енергетиці та державному бюджеті може зумовити коригування тарифів у наступних роках», — йдеться у звіті.
Припускається, що з 2026 року може розпочатися поступове приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів.
За матеріалами:
УНН
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