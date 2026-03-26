День фінансів: зовнішнє фінансування на 2026 рік, кредитні канікули для військових, ШІ та бізнес Вчора 17:44

Четвер, 26 березня. Хто з військових має право на кредитні канікули та для чого і де український бізнес застосовує ШІ.

Необхідне фінансування на 2026 рік

Потреби у зовнішньому фінансуванні залишаються значними : у 2026 році вони становлять близько 52 млрд доларів США. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Український бізнес та ШІ

93% опитаних компаній вже використовують ШІ. Найактивніше планують впроваджувати ШІ у торгівлі, маркетингу та PR, фінансовому секторі, освіті та сфері послуг.

При цьому в «Дії» стартувало голосування за назву української мовної моделі ШІ.

Кредитні канікули для військових

Держава, попри справедливу критику щодо її ставлення до своїх захисників, все ж намагається надати чинним військовослужбовцям та членам їхніх сімей бодай якісь преференції. Однією з них є право на пільгове обслуговування кредитів, або, як це називають українці — «кредитні канікули». Про всі деталі у статті.

Як будуть зростати ціни

Війна на Близькому Сході та ситуація в енергетиці впливає на гаманці українців у найближчі місяці, Зовнішні ризики змушують НБУ готуватися до вищих темпів зростання цін, ніж очікувалося раніше.Війна на Близькому Сході та ситуація в енергетиці впливає на гаманці українців у найближчі місяці, пояснив заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський. Також Національний банк України застосував до банків та інших фінансових установ 158 заходів впливу на загальну суму 586 млн грн.

13% намагаються економити і скоротили свої витрати. Водночас 78% українців стали витрачати більше.

Також в Мінекономіки уточнили терміни дії програми «Національний кешбек».

До речі, у великих містах України почалося підвищення вартості проїзду в громадському транспорті та таксі. Першими нові тарифи відчули пасажири в Києві, і експерти не виключають, що найближчим часом тенденція пошириться й на інші міста.

Що треба зробити деяким пенсіонерам

Мінсоцполітики нагадує , що для частини пенсіонерів наближається важливий дедлайн — до 1 квітня 2026 року потрібно подати повідомлення про неотримання пенсійних або страхових виплат від рф.

Борги на 876,5 млн грн

До державного бюджету вже надійшло 876,5 млн грн завдяки впровадженню автоматизованої системи стягнення податкового боргу. Про це повідомила виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух. Система почала працювати у серпні 2025 року. Відтоді кошти були списані з рахунків понад 8,7 тисячі платників податків.

Повернення Wizz Air в Україну

Угорська авіакомпанія Wizz Air прокоментувала нещодавнє повідомлення у соціальних мережах про «повернення в Україну», зазначивши, що йшлося про рекламну кампанію з набору персоналу.

lifecell змінює тарифи

Починаючи з 2 квітня 2026 року у lifecell починають діяти нові ціни на архівні тарифні плани. Ціни за різними тарифами тут.

