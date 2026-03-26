0 800 307 555
укр
0 800 307 555
День фінансів: зовнішнє фінансування на 2026 рік, кредитні канікули для військових, ШІ та бізнес

208
Четвер, 26 березня. Хто з військових має право на кредитні канікули та для чого і де український бізнес застосовує ШІ.
🧐 Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги.
Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням. Це займе лише кілька хвилин, однак дуже нам допоможе. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого🌱.
Необхідне фінансування на 2026 рік
Потреби у зовнішньому фінансуванні залишаються значними: у 2026 році вони становлять близько 52 млрд доларів США. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
Український бізнес та ШІ
93% опитаних компаній вже використовують ШІ. Найактивніше планують впроваджувати ШІ у торгівлі, маркетингу та PR, фінансовому секторі, освіті та сфері послуг.
При цьому в «Дії» стартувало голосування за назву української мовної моделі ШІ.
Кредитні канікули для військових
Держава, попри справедливу критику щодо її ставлення до своїх захисників, все ж намагається надати чинним військовослужбовцям та членам їхніх сімей бодай якісь преференції. Однією з них є право на пільгове обслуговування кредитів, або, як це називають українці — «кредитні канікули». Про всі деталі у статті.
Як будуть зростати ціни
Зовнішні ризики змушують НБУ готуватися до вищих темпів зростання цін, ніж очікувалося раніше. Війна на Близькому Сході та ситуація в енергетиці впливає на гаманці українців у найближчі місяці, пояснив заступник голови Нацбанку Володимир Лепушинський. Також Національний банк України застосував до банків та інших фінансових установ 158 заходів впливу на загальну суму 586 млн грн.
Водночас 78% українців стали витрачати більше. Тоді як лише 13% намагаються економити і скоротили свої витрати.
Також в Мінекономіки уточнили терміни дії програми «Національний кешбек».
🎥До речі, у великих містах України почалося підвищення вартості проїзду в громадському транспорті та таксі. Першими нові тарифи відчули пасажири в Києві, і експерти не виключають, що найближчим часом тенденція пошириться й на інші міста. Про це йдеться у новому відео на YouTube-каналі Finance.ua.
Що треба зробити деяким пенсіонерам
Мінсоцполітики нагадує, що для частини пенсіонерів наближається важливий дедлайн — до 1 квітня 2026 року потрібно подати повідомлення про неотримання пенсійних або страхових виплат від рф.
Борги на 876,5 млн грн
До державного бюджету вже надійшло 876,5 млн грн завдяки впровадженню автоматизованої системи стягнення податкового боргу. Про це повідомила виконувачка обов’язків голови ДПС Леся Карнаух. Система почала працювати у серпні 2025 року. Відтоді кошти були списані з рахунків понад 8,7 тисячі платників податків.
Повернення Wizz Air в Україну
Угорська авіакомпанія Wizz Air прокоментувала нещодавнє повідомлення у соціальних мережах про «повернення в Україну», зазначивши, що йшлося про рекламну кампанію з набору персоналу.
lifecell змінює тарифи
Починаючи з 2 квітня 2026 року у lifecell починають діяти нові ціни на архівні тарифні плани. Ціни за різними тарифами тут.
За матеріалами:
Finance.ua
ТарифиВійськовий облік
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems