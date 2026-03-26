У «Дії» стартувало голосування за назву української мовної моделі ШІ: як взяти участь

Україна працює над створенням власної великої мовної моделі штучного інтелекту
У «Дії» розпочалося голосування за назву великої національної мовної моделі штучного інтелекту. Із понад 3 тисяч варіантів, запропонованих українцями, було відібрано 10 фіналістів. Голосування триватиме з 26 по 29 березня.
Про це повідомила пресслужба компанії «Київстар».
Наприкінці минулого року Київстар та Міністерство цифрової трансформації запропонували українцям долучитись до вибору назви для національної мовної моделі штучного інтелекту та отримали понад 3 тисячі пропозицій. Із них відібрали 10 назв-фіналістів, які пройшли перевірку експертами у сфері інтелектуальної власності.

Фінальне голосування в застосунку «Дія»

У четвер, 26 березня, в «Дії» розпочалося фінальне голосування. Воно триватиме до 12.00 29 березня.
«Кожен охочий може віддати свій голос за назву LLM, яка згодом стане частиною української цифрової ідентичності, як домен.ua чи застосунок Дія», — сказано в повідомленні компанії.
Серед назв-фіналістів:
  1. Сяйво — Siaivo.
  2. Питай - Pytai.
  3. Слово — Slovo.
  4. Дзвінка — Dzvinka.
  5. Говерла — Hoverla.
  6. Шипіт — Shypit.
  7. Шукай — Shukаі.
  8. Ядро — Yadro.
  9. Кавун — Kavun.
  10. Гомін — Homin.

Як взяти участь у голосуванні

Щоб проголосувати, необхідно:
  • відкрити застосунок «Дія»;
  • перейти до розділу «Сервіси» → «Опитування»;
  • обрати один із 10 варіантів.

Що відомо про українську мовну модель ШІ

Раніше Finance.ua розповідав, що Україна працює над створенням власної великої мовної моделі штучного інтелекту (LLM), яка стане основою для державних сервісів, чатботів та AI-асистентів. «Ми маємо місію — увійти в трійку країн світу з розвитку та впровадження ШІ до 2030 року. Зараз ми переходимо від цифрової до агентивної держави, де AI-асистенти проактивно задовольняють потреби громадян і держави», — заявляв керівник напряму ШІ Мінцифри Данило Цьвок.
Йдеться не про створення нового чатбота на кшталт ChatGPT чи Gemini, а про базову технологію — «ядро», на якому працюють такі системи.
Однією з головних причин створення української LLM є те, що іноземні моделі часто не розуміють український контекст.
Крім того, очікується, що українська модель буде у 2,5−3 рази дешевшою за іноземні аналоги.
Першу версію української великої мовної моделі планують представити наприкінці весни 2026 року.
За матеріалами:
Finance.ua
