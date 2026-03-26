У «Дії» стартувало голосування за назву української мовної моделі ШІ: як взяти участь Вчора 15:10

Україна працює над створенням власної великої мовної моделі штучного інтелекту

У «Дії» розпочалося голосування за назву великої національної мовної моделі штучного інтелекту. Із понад 3 тисяч варіантів, запропонованих українцями, було відібрано 10 фіналістів. Голосування триватиме з 26 по 29 березня.

Про це повідомила пресслужба компанії «Київстар».

Наприкінці минулого року Київстар та Міністерство цифрової трансформації запропонували українцям долучитись до вибору назви для національної мовної моделі штучного інтелекту та отримали понад 3 тисячі пропозицій. Із них відібрали 10 назв-фіналістів, які пройшли перевірку експертами у сфері інтелектуальної власності.

Фінальне голосування в застосунку «Дія»

У четвер, 26 березня, в «Дії» розпочалося фінальне голосування. Воно триватиме до 12.00 29 березня.

«Кожен охочий може віддати свій голос за назву LLM, яка згодом стане частиною української цифрової ідентичності, як домен.ua чи застосунок Дія», — сказано в повідомленні компанії.

Серед назв-фіналістів:

Сяйво — Siaivo. Питай - Pytai. Слово — Slovo. Дзвінка — Dzvinka. Говерла — Hoverla. Шипіт — Shypit. Шукай — Shukаі. Ядро — Yadro. Кавун — Kavun. Гомін — Homin.

Як взяти участь у голосуванні

Щоб проголосувати, необхідно:

відкрити застосунок «Дія»;

перейти до розділу «Сервіси» → «Опитування»;

обрати один із 10 варіантів.

Що відомо про українську мовну модель ШІ

Раніше Finance.ua розповідав , що Україна працює над створенням власної великої мовної моделі штучного інтелекту (LLM), яка стане основою для державних сервісів, чатботів та AI-асистентів. «Ми маємо місію — увійти в трійку країн світу з розвитку та впровадження ШІ до 2030 року. Зараз ми переходимо від цифрової до агентивної держави, де AI-асистенти проактивно задовольняють потреби громадян і держави», — заявляв керівник напряму ШІ Мінцифри Данило Цьвок.

Йдеться не про створення нового чатбота на кшталт ChatGPT чи Gemini, а про базову технологію — «ядро», на якому працюють такі системи.

Однією з головних причин створення української LLM є те, що іноземні моделі часто не розуміють український контекст.

Крім того, очікується, що українська модель буде у 2,5−3 рази дешевшою за іноземні аналоги.

Першу версію української великої мовної моделі планують представити наприкінці весни 2026 року.

