Мінфін назвав обсяг необхідного фінансування на 2026 рік Вчора 10:03 — Казна та Політика

Міністр фінансів Сергій Марченко на Українській платформі донорів

Потреба України у зовнішньому фінансуванні у 2026 році становить близько 52 млрд доларів США.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час 16-го засідання Керівного комітету Української платформи донорів. Представники Уряду України, країн G7, Європейського Союзу та міжнародних фінансових організацій провели захід у Києві.

Бюджетні виклики та міжнародна підтримка

Марченко подякував міжнародним партнерам за безпрецедентну підтримку та окреслив ключові бюджетні потреби України в умовах триваючої війни.

Він наголосив, що, попри завершення складного зимового періоду, російські атаки на критичну інфраструктуру тривають. Забезпечення фінансової стабільності країни потребує міжнародної підтримки.

«У 2025 році Україна отримала 52,4 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки. Ці кошти дали змогу повністю забезпечити ключові соціально-гуманітарні видатки. У 2026 році державний бюджет залишається під тиском значних витрат на оборону та відновлення. Ми вже маємо досягнення у мобілізації необхідних ресурсів. У перші місяці 2026 року залучено 5,5 млрд доларів США, зокрема через механізм ERA та за підтримки МВФ, Світового банку, Японії», — зазначив міністр фінансів.

Потреби у зовнішньому фінансуванні залишаються значними: у 2026 році вони становлять близько 52 млрд доларів США.

Співпраця з МВФ та ЄС

Марченко відзначив нову програму МВФ обсягом 8,1 млрд доларів США, яка передбачає підтримку макрофінансової стабільності та реалізацію структурних реформ. Уже отримано перший транш у розмірі близько 1,5 млрд доларів.

Також важливим елементом підтримки є рішення Європейського Союзу щодо надання Україні 90 млрд євро кредитної допомоги на 2026−2027 роки. Міністр фінансів висловив сподівання, що найближчим часом Україна зможе отримати перший транш.

Динаміка доходів бюджету

За словами міністра фінансів, незважаючи на виклики, виконання держбюджету залишається стабільним, зокрема за рахунок покращення податкового адміністрування. У 2025 році податкові надходження зросли на близько 20%, митні — на 21%, а за січень-лютий 2026 року доходи бюджету збільшилися на 16,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Також Марченко наголосив на незмінності курсу реформ. Нещодавно було оприлюднено Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2025 рік. За підсумками 2025 року загальний рівень виконання Угоди досяг 84%, що на 3% більше, ніж у 2024 році.

