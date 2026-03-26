Загальна допомога Україні за 2022−2025 роки: чи є вона непосильною (інфографіка)

Українська економіка працює на межі своїх можливостей. Високе податкове навантаження, регуляторний тягар, високі транзакційні витрати в умовах високих ризиків безпеки, блекаутів в енергетиці, витіснення державою приватної комерційної діяльності стали суттєвим уповільненням темпів економічного зростання України.

Про це йдеться в аналітиці ibertyinstitute.org «Врятувати Україну — врятувати Захід».

У 2023 році ВВП збільшився на 5,5% ВВП,

2024 році — на 3,2% ВВП,

у 2025 році темпи зростання реального ВВП становили лише 1,8% ВВП.

«Виконання вимог іноземних партнерів, у тому числі МВФ, збільшити податкове навантаження та впровадити в українське законодавство європейське Acquis communautaire, яке потребує високих витрат на адміністрування, призведе до послаблення української економіки, збільшення напруги у бюджетній сфері та погіршення фінансування ЗСУ та ВПК» — йдеться в аналітиці.

Вороги та опоненти України, противники надання нам підтримки постійно відтворюють російські наративи, мовляв, ЄС, США, країни G-7 надають Україні величезну допомогу, оголюючи свої державні пріоритети.

Суть одного з популярних наративів російської пропаганди полягає в тому, що розвинені країни оголюють власні бюджети, скорочують соціальні програми, що посилює кризу вартості життя.

Порівняння загального обсягу підтримки та фінансування України розвиненими країнами розвінчує цей міф.

Підтримка ЄС та США

За 2022 — 2025 роки підтримка розвинених країн ЄС та США України залишається мізерною, абсолютно неадекватною характеру та природі загроз, які несе Заходу росія, йдеться в публікації.

Наприклад, сумарний ВВП США за 2022 — 2025 роки склав $113,8 трлн, сукупні державні витрати за чотири роки — $42,7 трлн.

При цьому обсяг наданої Україні допомоги склав $131,45 млрд, або 0,12% ВВП чи 0,31% загальних державних витрат.

Немає сумнівів, що такий обсяг фінансування не впливає ні на бюджетну стійкість американської фіскальної політики, ні на соціальні, ні на які інші програми. Адміністрація Д. Трампа, яка постійно говорить про величезні суми, які отримала Україна, ймовірно, не розглядає американську допомогу крізь призму ВВП та державних видатків.

Приблизно така ж картина складається і щодо ЄС загалом. Так загальноєвропейська допомога у 2022 — 2025 роках становила $95,81 млрд. Це 0,13% ВВП країн ЄС або 0,26% їх сукупних державних видатків.

Висновки

У ситуації, коли українські домашні господарства та бізнес працюють на межі своїх можливостей, витрати ЄС, США, країн G-7 залишаються в межах статистичної похибки їхньої бюджетної політики.

Збереження такого становища, безперечно, на руку агресорові. Такий обсяг та формат допомоги збільшує збитки, витрати та втрати України, затягує війну, посилює кризу довіри як усередині України, так і всередині країн Заходу, зокрема ЄС.

Щобільше, таке ставлення до України, в період однієї з головних екзистенційних загроз західній цивілізації завдає серйозної шкоди репутації самому Заходу. Він настільки глибоко занурений в інерційні процеси деградації держави загального інтервенціонізму, настільки інфантилізувався, що не в змозі протистояти цивілізації варварів в особі не лише нацистської росії, а й тоталітарних Північної Кореї та Китаю, а також фундаменталістського Ірану.

Глибока ревізія пріоритетів країн Заходу у сфері безпеки, військово-промислової, бюджетно-податкової політики, партнерства з Україною щодо протистояння російській агресії необхідна для всіх учасників сил Добра, тобто Заходу та України.

