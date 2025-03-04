RozetkaPay отримала дозвіл НБУ на відкриття рахунків для покупців та продавців — Finance.ua

RozetkaPay отримала дозвіл НБУ на відкриття рахунків для покупців та продавців Сьогодні 16:13 — Фінтех і Картки

RozetkaPay отримала дозвіл НБУ на відкриття рахунків для покупців та продавців

Фінтех-компанія RozetkaPay, частина групи компаній Rozetka-EVO, отримала ліцензію Національного банку України, яка дозволяє відкривати рахунки для фізичних та юридичних осіб.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Згідно із повідомленням, на першому етапі рахунки відкриватимуться покупцям, які користуються послугою «Оплата частинами», далі — і для продавців маркетплейсів групи компаній.

За даними Opendatabot, власником ТОВ «ФК «Ево» є кіпрська «Теманія Ентерпрайзис Лтд», кінцевими бенефіціарами вказані Владислав, Ірина та Давід Чечоткіни.

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За результатами роботи компанії за дев’ять місяців 2024 року, її дохід склав 502,3 млн грн, чистий збиток — 4,3 млн грн. У 2023 році показники склали 359,4 млн грн та 11,1 млн грн відповідно.

Онлайн-ритейлер Rozetka заснований 2005 року в Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними, пізніше співвласником компанії став фонд під управлінням Horizon Capital.

Компанія на сьогодні трансформувалася в мультикатегорійний онлайн-маркетплейс, але також розвиває мережу власних магазинів. Наразі працює понад 500 магазинів Rozetka у 150 містах України. У 2020 році був запущений платіжний сервіс RozetkaPay.

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