RozetkaPay отримала дозвіл НБУ на відкриття рахунків для покупців та продавців — Finance.ua
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RozetkaPay отримала дозвіл НБУ на відкриття рахунків для покупців та продавців

Фінтех і Картки
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RozetkaPay отримала дозвіл НБУ на відкриття рахунків для покупців та продавців
RozetkaPay отримала дозвіл НБУ на відкриття рахунків для покупців та продавців
Фінтех-компанія RozetkaPay, частина групи компаній Rozetka-EVO, отримала ліцензію Національного банку України, яка дозволяє відкривати рахунки для фізичних та юридичних осіб.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Згідно із повідомленням, на першому етапі рахунки відкриватимуться покупцям, які користуються послугою «Оплата частинами», далі — і для продавців маркетплейсів групи компаній.
За даними Opendatabot, власником ТОВ «ФК «Ево» є кіпрська «Теманія Ентерпрайзис Лтд», кінцевими бенефіціарами вказані Владислав, Ірина та Давід Чечоткіни.
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За результатами роботи компанії за дев’ять місяців 2024 року, її дохід склав 502,3 млн грн, чистий збиток — 4,3 млн грн. У 2023 році показники склали 359,4 млн грн та 11,1 млн грн відповідно.
Онлайн-ритейлер Rozetka заснований 2005 року в Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними, пізніше співвласником компанії став фонд під управлінням Horizon Capital.
Компанія на сьогодні трансформувалася в мультикатегорійний онлайн-маркетплейс, але також розвиває мережу власних магазинів. Наразі працює понад 500 магазинів Rozetka у 150 містах України. У 2020 році був запущений платіжний сервіс RozetkaPay.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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