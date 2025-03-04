RozetkaPay отримала дозвіл НБУ на відкриття рахунків для покупців та продавців — Finance.ua

RozetkaPay отримала дозвіл НБУ на відкриття рахунків для покупців та продавців
Фінтех-компанія RozetkaPay, частина групи компаній Rozetka-EVO, отримала ліцензію Національного банку України, яка дозволяє відкривати рахунки для фізичних та юридичних осіб.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Згідно із повідомленням, на першому етапі рахунки відкриватимуться покупцям, які користуються послугою «Оплата частинами», далі — і для продавців маркетплейсів групи компаній.
За даними Opendatabot, власником ТОВ «ФК «Ево» є кіпрська «Теманія Ентерпрайзис Лтд», кінцевими бенефіціарами вказані Владислав, Ірина та Давід Чечоткіни.
Читайте також
За результатами роботи компанії за дев’ять місяців 2024 року, її дохід склав 502,3 млн грн, чистий збиток — 4,3 млн грн. У 2023 році показники склали 359,4 млн грн та 11,1 млн грн відповідно.
Онлайн-ритейлер Rozetka заснований 2005 року в Києві Владиславом та Іриною Чечоткіними, пізніше співвласником компанії став фонд під управлінням Horizon Capital.
Компанія на сьогодні трансформувалася в мультикатегорійний онлайн-маркетплейс, але також розвиває мережу власних магазинів. Наразі працює понад 500 магазинів Rozetka у 150 містах України. У 2020 році був запущений платіжний сервіс RozetkaPay.
Поділитися новиною