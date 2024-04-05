У Rozetka побачили попит на Bitcoin-платежі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Rozetka побачили попит на Bitcoin-платежі

Криптовалюта
19
У Rozetka побачили попит на Bitcoin-платежі
У Rozetka побачили попит на Bitcoin-платежі
Українські компанії мають упроваджувати можливість оплати послуг і товарів за допомогою Bitcoin та криптовалют.
Відповідну думку висловив голова платіжного сервісу RozetkaPay Олександр Лапко, повідомляє видання «Speka».
Він зазначив, що сьогодні багато українців використовують цифрові валюти для накопичення та зберігання коштів.
Читайте також
«Ми могли б забезпечити їм зручний спосіб їхнього використання. Я вірю, що це хороше рішення, яке точно реалізуємо. Але для цього потрібна легалізація», — зазначив Лапко.
За його словами, Bitcoin-індустрія — це сьогодні сіра зона і використовувати BTC досить складно. Багато великих гравців бояться, що вони відразу опиняться в центрі уваги і до них одразу постане багато запитань про те, як вони це роблять без ліцензії.
Читайте також
«Насамперед це має працювати у законному полі. До того ж ми розглядали спосіб інтеграції криптовалютних платежів, але поки що це дорожче за оплату карткою (банківською. — Ред.). Це буде великим стримувальним ефектом», — додав CEO RozetkaPay.
Нагадаємо, у Національному банку України не вважають цифрові активи засобом платежу, а також наголосили, що ситуація найближчим часом навряд чи зміниться. Як зазначила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, коли країна перебуває у стані війни, будь-які зміни грошово-кредитної політики можуть призвести до сумних наслідків.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
bitcoinmagazine.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.