У Rozetka побачили попит на Bitcoin-платежі — Finance.ua

У Rozetka побачили попит на Bitcoin-платежі Сьогодні 04:08 — Криптовалюта

У Rozetka побачили попит на Bitcoin-платежі

Українські компанії мають упроваджувати можливість оплати послуг і товарів за допомогою Bitcoin та криптовалют.

Відповідну думку висловив голова платіжного сервісу RozetkaPay Олександр Лапко, повідомляє видання «Speka».

Він зазначив, що сьогодні багато українців використовують цифрові валюти для накопичення та зберігання коштів.

«Ми могли б забезпечити їм зручний спосіб їхнього використання. Я вірю, що це хороше рішення, яке точно реалізуємо. Але для цього потрібна легалізація», — зазначив Лапко.

За його словами, Bitcoin-індустрія — це сьогодні сіра зона і використовувати BTC досить складно. Багато великих гравців бояться, що вони відразу опиняться в центрі уваги і до них одразу постане багато запитань про те, як вони це роблять без ліцензії.

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«Насамперед це має працювати у законному полі. До того ж ми розглядали спосіб інтеграції криптовалютних платежів, але поки що це дорожче за оплату карткою (банківською. — Ред.). Це буде великим стримувальним ефектом», — додав CEO RozetkaPay.

Нагадаємо, у Національному банку України не вважають цифрові активи засобом платежу, а також наголосили, що ситуація найближчим часом навряд чи зміниться. Як зазначила заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, коли країна перебуває у стані війни, будь-які зміни грошово-кредитної політики можуть призвести до сумних наслідків.

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