Українці за 2023 рік заробили на криптовалюті $850 млн — дослідження Сьогодні 16:03 — Криптовалюта

Українці за 2023 рік заробили на криптовалюті $850 млн — дослідження

За даними аналітичної компанії Chainalysis, минулого року українські інвестори отримали $850 мільйонів прибутку від інвестицій у криптоактиви.

Результатами дослідження поділився заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Загалом же, за оцінками Chainalysis, у 2023 році всі криптоінвестори у світі отримали прибуток $37,6 мільярдів.

Ця сума набагато менша, ніж $159,7 мільярда прибутку, отриманого під час «бичачого» ринку 2021 року. Проте навіть вона є значним відновленням порівняно з 2022 роком, коли втрати становили $127,1 мільярда.

«Криптосектор має великий інвестиційний потенціал і його легалізація в Україні сприятиме підйому нашої економіки та припливу капіталу, вкрай необхідного в умовах війни», — написав Борняков.

За його словами, Україна посіла 12-те місце у глобальному рейтингу країн за обсягом прибутків, отриманих від інвестицій у крипту, обігнавши Бразилію, Японію та Канаду.

«Ми активно працюємо, щоб створити сприятливий регуляторний ландшафт для компаній та інвесторів на цьому ринку.

Минулого року ми разом з представниками бізнесу зареєстрували в Парламенті альтернативний законопроєкт про віртуальні активи № 10 225−1. Його мета — запровадити ставки податків, які враховують інтереси держави та будуть прийнятними для зацікавлених компаній працювати в нашому правовому полі. Через війну наша економіка переживає складні часи, а витрати на потреби фронту постійно зростають. Тож потрібно якомога скоріше легалізувати новий сектор економіки", — зазначив представник Мінцифри.

Довідка Finance.ua:

за дослідженнями компанії Chainalysis, Україна займає пʼяте місце у світі за використанням криптовалют. За рівнем криптопрогресу Україна випереджає такі технічно-передові країни, як Велика Британія, Японія, Бразилія та Філіппіни;

а дослідження CoinGecko показало, що Україна увійшла до ТОП-10 країн Європи за рівнем зацікавленості у криптовалютах, посівши дев’яте місце.

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