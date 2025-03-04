Перекази скорочуються: як зменшилась зарплатня, яку українці отримують із-за кордону — Finance.ua

Перекази скорочуються: як зменшилась зарплатня, яку українці отримують із-за кордону
Обсяги приватних грошових переказів у січні поточного року зменшилися на 19,9% та становили 0,7 млрд доларів.
Про це свідчать дані Національного банку України.
Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 19,1%, у свою чергу інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 25,5%.
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Загалом офіційними каналами надіслано на 22,7% переказів менше, ніж у січні минулого року, тоді як потік через неформальні канали зменшився на 16,0% порівняно з січнем минулого року.
Нагадаємо, обсяги приватних грошових переказів у 2024 році зменшилися на 15,2% і становили 9,6 млрд доларів.
Довідка Finance.ua:
- обсяги приватних грошових переказів у листопаді зменшилися на 18% та становили 0,8 млрд доларів;
- з 1 жовтня 2024 року Національний банк тимчасово на пів року встановив ліміт у 150 000 грн на місяць для переказів фізичних осіб «з карти на карту» (також відомі як P2P, C2С). Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб;
- усього у 2023 році в Україну з усього світу було перераховано близько $11,6 млрд.
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