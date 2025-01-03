Приватні грошові перекази скорочуються, а готівкова валюта поза банками зростає — Finance.ua
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Приватні грошові перекази скорочуються, а готівкова валюта поза банками зростає

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Приватні грошові перекази скорочуються, а готівкова валюта поза банками зростає
Приватні грошові перекази скорочуються, а готівкова валюта поза банками зростає
Обсяги приватних грошових переказів у листопаді зменшилися на 18% та становили 0,8 млрд доларів.
Про це свідчать дані НБУ.
Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 22,2%, у свою чергу інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, скоротилися на 17,1%.
Загалом офіційними каналами надіслано на 19,5% переказів менше, ніж у листопаді минулого року, зі свого боку, потік через неформальні канали зменшився на 16,0% порівняно з листопадом минулого року.
Загалом за січень-листопад 2024 року обсяги грошових переказів зменшилися на 15,0%: чиста оплата праці скоротилася на 27,5%, водночас приватні трансферти зросли на 9,7%.
Повідомляється, що чисте збільшення зовнішньої позиції реального сектору (без урахування прямих іноземних інвестицій) становило 0,7 млрд доларів: збільшення обсягів готівкової валюти поза банками на 1,6 млрд доларів (у листопаді 2023 року — 1,0 млрд доларів) було частково компенсоване чистим зменшенням заборгованості за торговим кредитами (на 0,7 млрд доларів).

Довідка Finance.ua

  • За січень-листопад 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 14,9 млрд доларів, за відповідний період 2023 року — у 10,2 млрд доларів.
  • Обсяги приватних грошових переказів у 2023 році зменшилися на 7,8% порівняно з 2022 роком і становили 11,6 млрд доларів.
  • 2021 року обсяг грошових переказів в Україну збільшився на 25,4% до 15,026 млрд доларів порівняно з 2020 роком.
  • У 2020 році обсяг грошових переказів зріс на 1,7% до рекордних 12,1 млрд доларів.
За матеріалами:
Українські Новини
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