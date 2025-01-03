Приватні грошові перекази скорочуються, а готівкова валюта поза банками зростає — Finance.ua

Приватні грошові перекази скорочуються, а готівкова валюта поза банками зростає Сьогодні 10:26

Приватні грошові перекази скорочуються, а готівкова валюта поза банками зростає

Обсяги приватних грошових переказів у листопаді зменшилися на 18% та становили 0,8 млрд доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 22,2%, у свою чергу інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, скоротилися на 17,1%.

Загалом офіційними каналами надіслано на 19,5% переказів менше, ніж у листопаді минулого року, зі свого боку, потік через неформальні канали зменшився на 16,0% порівняно з листопадом минулого року.

Загалом за січень-листопад 2024 року обсяги грошових переказів зменшилися на 15,0%: чиста оплата праці скоротилася на 27,5%, водночас приватні трансферти зросли на 9,7%.

Повідомляється, що чисте збільшення зовнішньої позиції реального сектору (без урахування прямих іноземних інвестицій) становило 0,7 млрд доларів: збільшення обсягів готівкової валюти поза банками на 1,6 млрд доларів (у листопаді 2023 року — 1,0 млрд доларів) було частково компенсоване чистим зменшенням заборгованості за торговим кредитами (на 0,7 млрд доларів).

Довідка Finance.ua

За січень-листопад 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 14,9 млрд доларів, за відповідний період 2023 року — у 10,2 млрд доларів.

Обсяги приватних грошових переказів у 2023 році зменшилися на 7,8% порівняно з 2022 роком і становили 11,6 млрд доларів.

2021 року обсяг грошових переказів в Україну збільшився на 25,4% до 15,026 млрд доларів порівняно з 2020 роком.

У 2020 році обсяг грошових переказів зріс на 1,7% до рекордних 12,1 млрд доларів.

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