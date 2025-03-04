Польща підтвердила призупинення США військової допомоги Україні: Трамп ухвалив рішення без будь-яких консультацій — Finance.ua
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Польща підтвердила призупинення США військової допомоги Україні: Трамп ухвалив рішення без будь-яких консультацій

Казна та Політика
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Польща підтвердила призупинення США військової допомоги Україні: Трамп ухвалив рішення без будь-яких консультацій
Польща підтвердила призупинення США військової допомоги Україні: Трамп ухвалив рішення без будь-яких консультацій
США ухвалили рішення про призупинення військової допомоги Україні без консультацій із союзниками.
Про це повідомив речник МЗС Польщі Павел Вронський.
«Дональд Трамп ухвалив це рішення самостійно, не порадившись ані з союзниками по НАТО, ані з учасниками Ramstein Group, яка підтримує Україну в її боротьбі», — наголосив речник МЗС.
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Невдовзі після заяви Вронського на платформі X з’явився допис Дональда Туска:
«Суверенна, прозахідна Україна, здатна захистити себе від російської агресії, означає сильнішу та безпечнішу Польщу. Кожен, хто ставить під сумнів цю очевидну істину, сприяє тріумфу путіна. Зрозуміли?» — наголосив прем’єр.
Рішення Трампа про призупинення військової допомоги Україні стане темою обговорення на саміті Європейської ради в четвер.
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Білий дім підтвердив, що відмова від надання підтримки Києву була ухвалена з метою стимулювати мирні переговори.
«Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню», — заявив представник Білого дому.
Призупинення стосуватиметься всіх форм допомоги, включно зі зброєю, яка вже прямує до України, зокрема через Польщу.
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Нагадаємо, Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні, посиливши тиск на Володимира Зеленського через кілька днів після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті, яка поставила під сумнів підтримку ключового союзника України.
Вся американська військова техніка, яка ще не прибула в Україну, буде затримана. Це стосується зброї, що перебуває в транзиті на літаках і кораблях або чекає на відправку в транзитних зонах у Польщі.
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