Міжнародні облігації України стрімко падають після сварки Зеленського з Трампом — Finance.ua

Міжнародні облігації України стрімко падають після сварки Зеленського з Трампом Сьогодні 15:30 — Фондовий ринок

Міжнародні облігації України стрімко падають після сварки Зеленського з Трампом

Після публічного конфлікту президента Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом, міжнародні облігації України в понеділок стрімко впали.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що найбільше падіння спостерігається за облігаціями зі строком погашення у 2035 році: вони впали на 3,632 цента до 61,688 цента за долар, що є найнижчим показником за останні чотири тижні.

Українські облігації за ВВП-варантом, виплати за яким збільшуються за високих темпів зростання економіки, також опинилися під тиском, знизившись більш ніж на 2 центи. Наразі цінні папери торгуються трохи вище 80 центів.

Як зазначає Reuters, міжнародні облігації України в останні тижні переживають різкі коливання через події у геополітиці та невизначеність щодо того, яку підтримку адміністрація Трампа готова надати охопленій війною країні.

Нагадаємо, 28 лютого під час заяв для преси Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті Білого дому виникла суперечка у прямому ефірі. Президент США говорив Зеленському, що той «має бути вдячний», і звинуватив його в тому, що Україна «грає з Третьою світовою війною», не даючи українському президенту повноцінно відповісти. У якийсь момент Трамп заявив Зеленському, що «або ви укладаєте угоду, або ми йдемо».

Після цього українська делегація достроково Білий дім, Україна і США не підписали рамкову угоду про корисні копалини.

Зауважимо, індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) 19 лютого обвалився на 8,07% на тлі критики Трампа президента України Володимира Зеленського, хоча 18 лютого 2025 року індекс WIG-Ukraine становив 592,69 пунктів, перевищивши довоєнний рівень.

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