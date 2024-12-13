Євросоюз розмістить довгострокові облігації на €90 млрд: як це вплине на Україну — Finance.ua
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Євросоюз розмістить довгострокові облігації на €90 млрд: як це вплине на Україну

Фондовий ринок
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Євросоюз розмістить довгострокові облігації на €90 млрд: як це вплине на Україну
Євросоюз розмістить довгострокові облігації на €90 млрд: як це вплине на Україну
Європейська комісія має намір випустити до 90 млрд євро облігацій ЄС у першій половині 2025 року, з січня до червня. Залучені кошти дадуть змогу підтримувати, зокрема, Україну і Західні Балкани.
Про це йдеться в пресрелізі Єврокомісії.
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«Кошти, залучені Європейською комісією за допомогою випуску облігацій ЄС, продовжують сприяти відновленню ЄС після пандемії коронавірусу, зміцнювати стійкість його економіки і підтримувати сусідніх партнерів ЄС, зокрема Україну і Західні Балкани», — сказано в повідомленні.
План фінансування Єврокомісії на першу половину 2025 року продовжує програму випуску 2024 року, під час якої ЄС залучив 138 млрд євро довгострокових коштів. Ці широкомасштабні операції із запозичень зміцнять ринок облігацій ЄС, водночас гарантуючи постійну підтримку політики, що фінансується за рахунок випуску облігацій ЄС.
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У ЄК констатували, що 2024 рік ознаменувався найвищим річним обсягом емісії, коли-небудь здійсненим ЄС, відповідно до оголошеного плану. Крім того, у 2024 році ЄС став п’ятим за величиною емітентом зелених облігацій у світі з понад 68 млрд євро в обігу в зелених облігаціях NextGenerationEU.
Загалом у 2025 році комісія очікує випустити майже 160 млрд євро облігацій ЄС, що забезпечить постійну підтримку її програм, заснованих на запозиченнях.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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