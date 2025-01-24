День фінансів: продаж Sense Bank і частини «Укрнафти», новації для водіїв, курс долара у лютому — Finance.ua

День фінансів: продаж Sense Bank і частини «Укрнафти», новації для водіїв, курс долара у лютому Сьогодні 17:45

П’ятниця, 24 січня. Що буде з курсом валют у лютому, та які зміни підготували для українських водіїв.

Продаж Sense Bank і частини «Укрнафти». Міністерка економіки Юлія Свириденко Міністерка економіки Юлія Свириденко заявила , що Україна готова розглянути можливість продажу державного Sense Bank і приватизацію частки «Укрнафти». Також в рамках державно-приватного партнерства уряд вивчає можливість концесії порту «Чорноморськ».

Нововведення для водіїв. МВС МВС анонсувало кілька важливих змін, які стосуються доставки водійських посвідчень, перереєстрації авто через Дію та спрощення ряду процедур. Метою нововведень є зробити окремі послуги більш зручними і доступними. Проте деякі з них можуть не бути економічно вигідними для автовласників.

Будівельні онлайн-послуги. Українці знову Українці знову можуть скористатися будівельними послугами через портал «Дія». Відновили роботу 13 будівельних сервісів: від повідомлення про будівництво до декларації про готовність обʼєкта.

Також на порталі «Дія» розпочали бета-тестування отримання статусів для ветеранів.

Курс долара в лютому. За За прогнозами Олега Пендзина та Сергія Мамедова, курс долара в лютому 2025 року трохи зросте, але коливання будуть незначними та прогнозованими.

Нагадаємо, що жовтні 2023 року Національний банк перейшов від фіксованого курсу до режиму керованої гнучкості. Заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив , що це рішення було свідомим і зваженим, оскільки було важливо уникнути накопичення економічних дисбалансів.

А в новому відео на нашому YouTube-каналі фінансовий експерт Олексій Козирєв розповість про фактори, що будуть впливати на курс:

Нові правила для криптовалют у США. Президент Дональд Трамп Президент Дональд Трамп доручив створити робочу групу для розробки нових правил регулювання криптовалют та вивчення можливості створення національного криптовалютного резерву.

Також у Пентагоні повідомили , що президентський указ Дональда Трампа про 90-денну паузу в наданні міжнародної підтримки не впливає на програми військової допомоги Україні.

Рекрутинг до ЗСУ. Україна Україна завершує розробку реформи рекрутингу, яка заохочуватиме молодих людей віком від 18 до 25 років приєднуватися до Збройних сил. Однією з новацій є «чесний контракт», що включає фінансові стимули та чіткі гарантії підготовки.

Зі свого боку Міноборони роз’яснило правила надання відстрочки для студентів та викладачів. Принципова новація полягає в тому, що тепер здобувачам освіти не потрібно кожних три місяці підтверджувати статус у ТЦК та СП.

«Зимова єПідтримка» через Укрпошту. Кабмін Кабмін розширив коло громадян, які можуть отримати допомогу в межах програми через Укрпошту. Тепер це можуть зробити й ті, хто раніше не отримував через компанію пенсії чи соціальні виплати.

Капіталізація банків. За За даними НБУ, банківська система нині добре капіталізована. Нарощення капіталу українськими банками має значний позитивний ефект для економіки. Вигода від нарощення капіталу полягає в тому, що його запас забезпечує стійкість фінансової системи та знижує ймовірність настання криз, а отже, економічних втрат від них.

Нагадаємо, що в четвер, 23 січня, Національний банк підвищив облікову ставку до 14,5% річних. Народний депутат Данило Гетманцев вважає , що це рішення вплине на підвищення ставок за гривневими активами.

Підтримка українських сімей з дітьми. Уряд Уряд започатковує нові соціальні програми та розширює вже наявні, щоб охопити допомогою якнайбільше українців. Так, Кабмін хоче створити всі необхідні умови для батьків, аби вони могли вільно не лише доглядати за дитиною, але й працювати.

Стажування в службі зайнятості в Польщі. Українці, які зареєстровані в місцевих службах зайнятості (Urząd Pracy), Українці, які зареєстровані в місцевих службах зайнятості (Urząd Pracy), мають можливість пройти оплачуване стажування і легального працевлаштуватися в Польщі. Максимальна тривалість «стажу» однієї людини не може перевищувати 12 місяців для особи до 30 років та 6 місяців для особи після 30 років.

Відмітимо, що соціальні мережі відкрили безліч можливостей для творчих людей, перетворивши блоги на джерело стабільного і навіть захмарного доходу. Але як саме працює монетизація контенту, з якими викликами стикаються блогери, і наскільки реальними є цифри у кілька десятків тисяч доларів на місяць? Finance.ua поспілкувався з популярними українськими блогерками, які про все це розповіли:

ШІ-агент OpenAI. Компанія OpenAI Компанія OpenAI презентувала свого першого ШІ-агента «Operator». Це розумний агент, який може брати на себе широкий спектр завдань: від автоматизації клієнтського обслуговування до управління складними робочими процесами.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.