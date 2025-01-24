НБУ: банківська система нині добре капіталізована (інфографіка) — Finance.ua

НБУ: банківська система нині добре капіталізована (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

НБУ: банківська система нині добре капіталізована (інфографіка)

Нарощення капіталу українськими банками має значний позитивний ефект для економіки.

Такого висновку дійшли фахівці Національного банку під час підготовки грудневого Звіту про фінансову стабільність, пише НБУ.

У дослідженні оцінюються вигоди та втрати для економіки залежно від рівня достатності капіталу українських банків.

Вигода від нарощення капіталу полягає в тому, що його запас забезпечує стійкість фінансової системи та знижує ймовірність настання криз, а отже, економічних втрат від них.

На противагу, жорсткіші вимоги до капіталу можуть сповільнити кредитування та зростання економіки.

Дослідження для України показало, що підтримка достатності капіталу 1 рівня щонайменше на рівні 15% має значні позитивні ефекти для економіки.

Результати дослідження для України не унікальні, в багатьох країнах, де проводилися такі дослідження, оптимальний рівень достатності капіталу також виявлявся значно вищим, ніж мінімальні вимоги.

Необхідна «подушка безпеки» формується як під впливом регуляторних вимог, так і самооцінки банків.

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Сприяти утриманню капіталу банків на бажаному рівні можуть буфери капіталу. У січні 2025 року норматив достатності капіталу 1 рівня в банківській системі становить майже 17%.

Водночас певний негативний вплив на капітал матиме підвищення податку на прибуток банків за 2024 рік до 50%, що відобразиться в капіталі за підсумками формування банками річної фінансової звітності.

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Накопичений запас капіталу сприятиме подальшому комфортному формуванню українськими банками буферів капіталу, коли вони будуть упроваджені за аналогією з європейськими країнами. Рішення про впровадження буферів консервації капіталу та системної важливості буде прийняте після оцінки стійкості банків та банківської системи 2025 року.

До певної міри значна капіталізація банків — це наслідок стриманого кредитування в періоди глибокої кризи, спричиненої війною. З поліпшенням економічних умов цей запас капіталу забезпечуватиме подальше нарощення кредитного портфеля.

зріс на 3,4%, що менше за жовтневий прогноз НБУ. Темпи економічного зростання сповільнилися порівняно з 2023 роком. Раніше ми писали , що Національний банк України прогнозує, що відновлення економіки триватиме, хоча й буде обмеженим через наслідки війни. За оцінками НБУ, у 2024 році реальний ВВП УкраїниТемпи економічного зростання сповільнилися порівняно з 2023 роком.

Довідка Finance.ua:

Правління Національного банку України 23 січня 2025 року ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних. Це рішення спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%. Стримування цінового тиску, ймовірно, потребуватиме подальшого посилення процентної політики.

річних. Це рішення спрямовується на підтримання стійкості валютного ринку, збереження інфляційних очікувань під контролем, розворот інфляційного тренду та поступове сповільнення інфляції до цілі 5%. Стримування цінового тиску, ймовірно, потребуватиме подальшого посилення процентної політики. Разом з обліковою ставкою на 1 в. п. підвищуються ставки за депозитними сертифікатами овернайт, тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування — до 14,5%, 17,0% та 17,5% відповідно.

НБУ витратив на інтервенції на міжбанківському валютному ринку в грудні 2024 року 5,3 млрд доларів. Це пояснюється значними обсягами міжнародної допомоги. Про це заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій на брифінгу на Youtube.

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