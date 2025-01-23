Відновлення економіки: Нацбанк спрогнозував ситуацію до 2027 року — Finance.ua
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Відновлення економіки: Нацбанк спрогнозував ситуацію до 2027 року

Казна та Політика
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Відновлення економіки: Нацбанк спрогнозував ситуацію до 2027 року
Відновлення економіки: Нацбанк спрогнозував ситуацію до 2027 року
Національний банк України прогнозує, що відновлення економіки триватиме, хоча й буде обмеженим через наслідки війни.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
«Завдяки значній міжнародній підтримці, а також високому рівню адаптивності бізнесу та населення до умов війни економіка України й надалі відновлюється», — сказано в повідомленні.
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За оцінками НБУ, у 2024 році реальний ВВП України зріс на 3,4%, що менше за жовтневий прогноз НБУ. Темпи економічного зростання сповільнилися порівняно з 2023 роком.
«Це пояснюється не тільки гіршими врожаями та дещо слабшим, ніж очікувалося, зовнішнім попитом, а й реалізацією ризиків збільшення інтенсивності бойових дій, посиленням повітряних атак росії та пов’язаним із цим дефіцитом електроенергії», — пояснив регулятор.
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Збереження високих безпекових ризиків також стримувало повернення мігрантів та зумовлювало значний дефіцит робочої сили.
Ураховуючи безпекові ризики та складну ситуацію на ринку праці, НБУ знизив прогноз зростання реального ВВП на 2025 рік — до 3,6%. Водночас базовий сценарій прогнозу НБУ, як і раніше, передбачає поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування.
Відповідно у 2026−2027 роках очікується помірне пришвидшення економічного зростання — до близько 4%.
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«З одного боку, наслідки війни, що позначилися на дефіциті робочої сили та нестачі виробничого капіталу, і надалі обмежуватимуть економіку. З іншого — відновленню сприятимуть інвестиції в енергетичні та виробничі потужності, збереження доволі м’якої фіскальної політики та зростання приватного споживання на тлі збільшення доходів населення», — підсумували в Нацбанку.
Нагадаємо, що правління Національного банку України 23 січня 2025 року ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних. Разом з обліковою ставкою на 1 в. п. підвищуються ставки за депозитними сертифікатами овернайт, тримісячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування — до 14,5%, 17,0% та 17,5% відповідно.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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