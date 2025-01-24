Уряд готує нову стратегію підтримки українських сімей з дітьми — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд готує нову стратегію підтримки українських сімей з дітьми

Особисті фінанси
54
Уряд готує нову стратегію підтримки українських сімей з дітьми
Уряд готує нову стратегію підтримки українських сімей з дітьми, freepik
Уряд започатковує нові соціальні програми та розширює вже наявні, щоб охопити допомогою якнайбільше українців.
Про це повідомив прем’єр-міністр України під час наради з міністерствами соціальної політики, освіти і науки та охорони здоров’я.
Урядовці обговорили заходи з комплексної підтримки сімей, зокрема ініціативи на всіх етапах батьківства — від вагітності до навчання дитини в школі.
«Наша мета — створити всі необхідні умови для батьків, аби вони могли вільно не лише доглядати за дитиною, але й працювати», — зазначив глава уряду.
За підсумками наради прем’єр-міністр доручив міністерствам розробити комплексну стратегію підтримки батьківства.
Читайте також
Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив умови програми виплат 6500 гривень для дітей внутрішньо переселених осіб. Гроші отримають ті, хто не отримав в грудні.
Виплата грошової компенсації за «Пакунок малюка» з 2025 року буде проводитися на постійній основі. Пілотний проєкт працював протягом 2020−2024 років.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.