Уряд готує нову стратегію підтримки українських сімей з дітьми — Finance.ua

Уряд готує нову стратегію підтримки українських сімей з дітьми Сьогодні 09:46 — Особисті фінанси

Уряд готує нову стратегію підтримки українських сімей з дітьми, freepik

Уряд започатковує нові соціальні програми та розширює вже наявні, щоб охопити допомогою якнайбільше українців.

Про це повідомив прем’єр-міністр України під час наради з міністерствами соціальної політики, освіти і науки та охорони здоров’я.

Урядовці обговорили заходи з комплексної підтримки сімей, зокрема ініціативи на всіх етапах батьківства — від вагітності до навчання дитини в школі.

«Наша мета — створити всі необхідні умови для батьків, аби вони могли вільно не лише доглядати за дитиною, але й працювати», — зазначив глава уряду.

За підсумками наради прем’єр-міністр доручив міністерствам розробити комплексну стратегію підтримки батьківства.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив умови програми виплат 6500 гривень для дітей внутрішньо переселених осіб. Гроші отримають ті, хто не отримав в грудні.

Виплата грошової компенсації за «Пакунок малюка» з 2025 року буде проводитися на постійній основі. Пілотний проєкт працював протягом 2020−2024 років.

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