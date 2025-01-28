BMW виступила проти нових мит ЄС на китайські авто — Finance.ua

BMW виступила проти нових мит ЄС на китайські авто Сьогодні 04:14 — Технології&Авто

Компанія BMW приєдналася до BYD, Geely та SAIC у позові проти Євросоюзу. З відкритих даних на сайті Суду Європейського Союзу можна побачити, що німецький автовиробник об’єднає зусилля з китайськими автогігантами у колективному позові.

Сторони мають намір визнати незаконними додаткові мита на електромобілі виробництва Китаю. Підвищені ставки діють з кінця жовтня і BMW змушена переплачувати 20,7% за нові MINI.

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Електромобілі MINI нового покоління локалізовані в Китаї, і поки що це єдиний їх складальний конвеєр. Крім того, бос BMW в цілому не підтримує антикитайське мито: на його думку, митні обмеження стануть каталізатором глобальної «торговельної війни». Несподівані союзники баварської марки — BYD, Geely та SAIC — їх електромобілі обкладаються митом від 17 до 35 відсотків.

Розгляд у суді першої інстанції в середньому триває близько півтора року, причому сторони процесу мають можливість оскарження. Оскільки автовиробники подали скарги до суду майже одночасно в останній момент (крайній термін оскарження настав 25 січня), йдеться про узгоджену позицію юридичних відділів. Головний аргумент проти законопроекту — недотримання принципів ринкової конкуренції.

Судовий процес проти Євросоюзу може затягтися на роки, тож компанії шукають альтернативи. BYD планує побудувати заводи в Угорщині та Туреччині, також китайські автовиробники зацікавлені у придбанні колишніх заводів Volkswagen. Не можна виключати і скасування антикитайських мит, але цей шлях має впливових противників.

Autogeek За матеріалами:

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