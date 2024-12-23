BMW заявила, що зупинила нелегальний експорт своїх авто до росії — Finance.ua
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BMW заявила, що зупинила нелегальний експорт своїх авто до росії

Фондовий ринок
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BMW заявила, що зупинила нелегальний експорт своїх авто до росії
BMW заявила, що зупинила нелегальний експорт своїх авто до росії
Німецький автовиробник BMW виявив порушення в експорті до росії зі своєї філії в місті Ганновер. Компанія зупинила експорт і звільнила причетних до нього працівників.
Про це пише MSN з посиланням на заяву компанії.
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Мюнхенська компанія підтвердила повідомлення видання Business Insider, в якому йшлося про те, що російським покупцям поставили понад 100 автомобілів високого класу.
Наразі на росію поширюється широкий спектр санкцій, запроваджених Європейським Союзом та Сполученими Штатами, зокрема у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну, розпочате в лютому 2022 року.
Постачання автомобілів російським покупцям підпадає під суворе ембарго. BMW заявила, що дотримується цього ембарго.
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Автовиробник зазначив, що компанії з різних секторів знайшли свою продукцію у продажу в росії, попри дотримання санкцій. Зазвичай це відбувалося через так званий сірий імпорт.
BMW Group вживає низку заходів, щоб зупинити такий імпорт.
За матеріалами:
theБабель
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