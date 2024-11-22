BMW відкликає 5000 машин через несправності в гальмівній системі — Finance.ua
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BMW відкликає 5000 машин через несправності в гальмівній системі

Технології&Авто
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BMW відкликає 5000 машин через несправності в гальмівній системі
BMW відкликає 5000 машин через несправності в гальмівній системі
BMW (Китай) оголосила про масштабне відкликання автомобілів, включаючи популярні моделі X5, X7, 5-ї та 7-ї серії, а також MINI. Причина — дефекти в інтегрованій гальмівній системі (DSCi), які можуть призвести до відмови ABS та системи динамічної стабілізації DSC.

Що ще відомо

Відкликання охоплює як імпортовані, так і вироблені в Китаї машини, випущені з 2022 до 2024 року.
BMW запропонує два рішення: оновлення ПЗ через OTA (віддалено) із попередженнями через мультимедійну систему або заміну гальмівних компонентів у дилерських центрах.
Компанія наголосила, що всі роботи будуть безкоштовними. Відкликання підтверджує прагнення BMW забезпечити високий рівень безпеки та якість своїх автомобілів.
За матеріалами:
uamotors
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