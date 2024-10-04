Названо модель BMW, яка продається найгірше — Finance.ua

Названо модель BMW, яка продається найгірше Сьогодні 03:41 — Технології&Авто

Названо модель BMW, яка продається найгірше

Суперкросовер BMW XM продається гірше за всі інші моделі марки. Це випливає з даних про продажі за третій квартал 2024 року, якими поділився баварський автовиробник.

Згідно зі звітом, за три місяці потужний гібридний позашляховик спортивного підрозділу M розійшовся у кількості 307 штук, що на 30,7 відсотка менше, ніж за той самий період 2023 року. Для порівняння: навіть така нішева модель як родстер Z4 продається краще — його результат 443 екземпляри.

Про те, що справи у моделі BMW XM, яка присутня на ринку всього кілька років, йдуть дуже погано, повідомлялося ще влітку цього року. За підсумками другого кварталу модель виявилася в мінусі на 29,5 відсотка, а продажі склали 537 одиниць. Слабкий попит ставить під сумнів доцільність розробки наступника XM, але актуальний гібрид, напевно, залишиться в строю як мінімум до кінця життєвого циклу, тобто приблизно до 2027 року.

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Падіння попиту спостерігається по всіх марках, які належать BMW. Так, продажі моделей легкової лінійки знизилися в третьому кварталі на п’ять відсотків, позашляховики втратили 8,5 відсотка, а продажі MINI впали на 33 відсотки. Окремо варто зазначити, що продаж третьої серії знизився на 13,7 відсотка, навіть попри нещодавнє оновлення.

У плюсі ​​третій квартал завершили згаданий Z4 (+64 відсотки), 5-Series (44,7 відсотка), 2-Series (25,6 відсотка) та X4 (41,8 відсотка). Загалом продажі BMW в липні-вересні скоротилися на 2,1 відсотка в порівнянні з тим самим періодом минулого року.

avtomir За матеріалами:

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