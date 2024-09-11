BMW відкликає 1,5 мільйона автівок через проблеми з гальмами — Finance.ua

BMW відкликає 1,5 мільйона автівок через проблеми з гальмами Вчора 23:28 — Технології&Авто

BMW відкликає 1,5 мільйона автівок через проблеми з гальмами

Компанія BMW оголосила про масштабне відкликання своїх транспортних засобів, а також заборону на доставку автомобілів, які ще не надійшли до клієнтів.

Про це повідомляє DW

Німецький виробник розкішних автомобілів BMW повідомив, що відкликає автомобілі через очевидну проблему з гальмами.

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Компанія заявила, що знижує свої очікування щодо прибутків та обсягу продажів через проблеми з гальмами, а також низький попит у Китаї.

Представники BMW зазначили, що проблеми з гальмівною системою стосуються понад 1,5 мільйона автомобілів загалом та спричинили гарантійні витрати у високому тризначному діапазоні у поточному кварталі.

Окрім відкликання автівок, планується призупинити постачання 320 000 автомобілів, які ще не передані клієнтам.

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Компанія заявила, що це призведе до негативних показників продажів у всьому світі у другій половині року.

Постачальник запчастин Continental, який виробляє вбудовану гальмівну систему для BMW, заявив, що функція електронного компонента в автівках бренду може бути порушена.

Проте, як зазначили представники постачальника, не було виявлено жодної загрози зниження продуктивності гальмування нижче встановлених законом стандартів.

Концерн BMW, що також включає бренди Rolls Royce та Mini, заявив, що тепер очікує на невелике зниження постачання автомобілів цього року порівняно з минулим.

Минулого місяця BMW також відкликала 1,4 мільйона автомобілів у Китаї через несправні подушки безпеки.

Укрінформ За матеріалами:

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