BMW відкликає 1,5 мільйона автівок через проблеми з гальмами — Finance.ua
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BMW відкликає 1,5 мільйона автівок через проблеми з гальмами

Технології&Авто
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BMW відкликає 1,5 мільйона автівок через проблеми з гальмами
BMW відкликає 1,5 мільйона автівок через проблеми з гальмами
Компанія BMW оголосила про масштабне відкликання своїх транспортних засобів, а також заборону на доставку автомобілів, які ще не надійшли до клієнтів.
Про це повідомляє DW.
Німецький виробник розкішних автомобілів BMW повідомив, що відкликає автомобілі через очевидну проблему з гальмами.
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Компанія заявила, що знижує свої очікування щодо прибутків та обсягу продажів через проблеми з гальмами, а також низький попит у Китаї.
Представники BMW зазначили, що проблеми з гальмівною системою стосуються понад 1,5 мільйона автомобілів загалом та спричинили гарантійні витрати у високому тризначному діапазоні у поточному кварталі.
Окрім відкликання автівок, планується призупинити постачання 320 000 автомобілів, які ще не передані клієнтам.
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Компанія заявила, що це призведе до негативних показників продажів у всьому світі у другій половині року.
Постачальник запчастин Continental, який виробляє вбудовану гальмівну систему для BMW, заявив, що функція електронного компонента в автівках бренду може бути порушена.
Проте, як зазначили представники постачальника, не було виявлено жодної загрози зниження продуктивності гальмування нижче встановлених законом стандартів.
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Концерн BMW, що також включає бренди Rolls Royce та Mini, заявив, що тепер очікує на невелике зниження постачання автомобілів цього року порівняно з минулим.
Минулого місяця BMW також відкликала 1,4 мільйона автомобілів у Китаї через несправні подушки безпеки.
За матеріалами:
Укрінформ
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