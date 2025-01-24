Уряд готує продаж Sense Bank і частини «Укрнафти» — Свириденко — Finance.ua
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Уряд готує продаж Sense Bank і частини «Укрнафти» — Свириденко

Казна та Політика
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Уряд готує продаж Sense Bank і частини «Укрнафти» — Свириденко
Уряд готує продаж Sense Bank і частини «Укрнафти» — Свириденко
Україна готова розглядати продаж державного Sense Bank і приватизацію частки «Укрнафти».
Про це сказала перша віцепремʼєрка — міністерка економіки Юлія Свириденко в інтервʼю Forbes Ukraine.
Цьогоріч на економічний форум в Давос Україна привезла конкретні проєкти, зазначила Свириденко.
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«Ми готові приватизувати Sense Bank, а також розглянути можливість продажу частки „Укрнафти“, яка вкрай потребує модернізації», — зазначила урядовиця. Що стосується «Укрнафти», то обговорення лише розпочалось, уточнила вона.
За словами Свириденко, в межах державно-приватного партнерства уряд розглядає можливість концесії порту «Чорноморськ». «Бачимо зацікавленість як на внутрішньому ринку, так і від міжнародних інвесторів», — сказала вона.
«Там, де приватний сектор може ефективно відновити і модернізувати збиткові компанії, має працювати ринок», — наголосила Свириденко.
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Водночас, попри інтерес низки потенційних покупців, черги з реальних інвесторів на націоналізований Sense Bank поки немає.
Нагадаємо, 7 листопада 2022 року підприємства «Укрнафта» та «Укртатнафта», частка власності в котрих забезпечували домінування групи «Приват» на паливному ринку, були націоналізовані.
Що стосується Sense Bank, то 21 липня уряд підтримав пропозицію НБУ про участь держави у виведенні його з ринку, враховуючи, що він входить до переліку системно важливих банків. Наступного дня Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомили про успішне укладення договору купівлі-продажу, за яким держава стала власником 100% акцій акціонерного товариства Sense Bank.
За матеріалами:
Forbes.ua
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