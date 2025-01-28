Alfa Romeo передумала переходити на електромобілі — Finance.ua

Alfa Romeo передумала переходити на електромобілі 28.01.2025, 01:25 — Технології&Авто

Alfa Romeo передумала переходити на електромобілі

Італійська марка Alfa Romeo раніше планувала стати повністю електричною до 2027 року, але тепер плани переглянуто.

Електрифікація автомобілів знову відкладається. Alfa Romeo стала однією з останніх марок, яка відмовилась від початкового плану позбутись двигунів внутрішнього згоряння.

Італійський бренд, що входить до складу автомобільної групи Stellantis, мав намір вивести повністю електричний автомобіль у Північній Америці до 2027 року, але плани змінилися. Нова мета полягає в прийнятті «мультиенергетичної» стратегії, пропонуючи бензинові, електричні та гібридні автомобілі.

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Керівник Alfa Romeo у Північній Америці Кріс Феуелл сказав, що неможливо змусити дилерів продавати лише електромобілі: «У нас є 110 дилерів… у нашій мережі в США, і їм було б дуже складно вижити з портфоліо лише BEV (батарейні електричні автомобілі)».

У компанії достатньо проблем, оскільки минулого року продажі в США впали на 19% до 8865 автомобілів.

Варто зазначити, що коли Alfa Romeo спочатку оголосила про перехід лише на електромобілі в Північній Америці, вона також сказала, що зробить те саме в Європі та Китаї.

Незрозуміло, чи ціль до 2027 року все ще діятиме в цих регіонах. Тим не менш, колишній генеральний директор Жан-Філіп Імпарато нещодавно сказав, що Alfa може прийняти більш різноманітну лінійку силових агрегатів, зберігаючи бензинові двигуни, якщо цього хочуть люди.

Імпарато сказав, що новий бос компанії, Санто Фічілі, «має можливість» випустити версії ДВЗ для наступників Giulia та Stelvio. Обидві моделі базуватимуться на платформі STLA Large, і, як видно з Dodge Charger, вона розроблена для бензинових і електричних приводів. Кросовер з’явиться пізніше цього року, а седан — у 2026 році.

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