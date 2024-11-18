Компанія Alfa Romeo показала ексклюзивні Stelvio та Giulia — Finance.ua

Компанія Alfa Romeo показала ексклюзивні Stelvio та Giulia Сьогодні 02:42 — Фондовий ринок

Компанія Alfa Romeo показала ексклюзивні Stelvio та Giulia

Alfa Romeo представила лімітовану серію Edizione Carbonio для моделей Stelvio та Giulia, додавши до них розкішні карбонові акценти. Ексклюзивна серія буде випущена обмеженим тиражем у 50 автомобілів, з яких 33 дістануться Giulia та 17 — Stelvio. Ці автомобілі створені для поціновувачів стилю та спортивного духу Alfa Romeo.

Edizione Carbonio відрізняється карбоновими корпусами бічних дзеркал, монохромними логотипами та червоною кнопкою запуску двигуна. Giulia також отримала карбонові пороги з підсвічуванням та спойлером на багажнику, в той час, як Stelvio оснащений дверними проєкційними логотипами Alfa Romeo.

Всередині обидві моделі дивують якістю: адаптивні матричні фари, червоні гальмівні супорти Brembo, карданний вуглепластиковий вал, 12,3-дюймова приладова панель TFT і преміальна аудіосистема Harman Kardon з 14 динаміками. Безпека на висоті: системи контролю «сліпих» зон, допомоги під час руху заднім ходом та автономного водіння другого рівня забезпечують комфортне та безпечне водіння.

Під капотом встановлений 2,0-літровий турбомотор потужністю 280 к.с. і 400 Нм, що розганяє автомобілі до 100 км/год за 5,7 секунди. Варіанти забарвлення включають Alfa Red, Vulcano Black та Alfa White. Початкова ціна Giulia Edizione Carbonio — AU $79 150, а Stelvio — AU $87 150.

Поки не ясно, чи з’явиться Edizione Carbonio поза Австралією, але ці рідкісні моделі вже привернули увагу шанувальників марки.

Ampercar За матеріалами:

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